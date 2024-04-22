В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, областям и областям Ферганской долины местами кратковременный дождь, возможна гроза.
Завтра, 23 апреля, во второй половине дня кратковременный дождь с грозой возможен лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины.
24 апреля по большей части территории Узбекистана без осадков.
25−26 апреля кратковременные дожди и грозы пройдут по центральным и восточным районам страны.
Температурный фон в эти дни существенно не изменится. Преобладающая температура ночью будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия, днём — +24…+29.
По предгорным и горным районам 22−26 апреля временами пройдут кратковременные дожди, грозы.
По северу и пустынной зоне 24−25 апреля местами усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.
22 апреля в высокогорьях за счёт повышенного температурного фона сохраняется лавинная опасность. 22−23 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.
Погода в Ташкенте
Переменная облачность, 22−23 апреля и 25 апреля временами кратковременный дождь, возможна гроза. 24 апреля без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Преобладание температуры ночью +14…+17 градусов, днём — +23…+28.