В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, областям и областям Ферганской долины местами кратковременный дождь, возможна гроза.

Завтра, 23 апреля, во второй половине дня кратковременный дождь с грозой возможен лишь по Ташкентской области и областям Ферганской долины.

24 апреля по большей части территории Узбекистана без осадков.

25−26 апреля кратковременные дожди и грозы пройдут по центральным и восточным районам страны.

Температурный фон в эти дни существенно не изменится. Преобладающая температура ночью будет в пределах +13…+18 градусов Цельсия, днём — +24…+29.

По предгорным и горным районам 22−26 апреля временами пройдут кратковременные дожди, грозы.

По северу и пустынной зоне 24−25 апреля местами усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

22 апреля в высокогорьях за счёт повышенного температурного фона сохраняется лавинная опасность. 22−23 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.

Погода в Ташкенте

Переменная облачность, 22−23 апреля и 25 апреля временами кратковременный дождь, возможна гроза. 24 апреля без осадков. Ветер восточный 5−10 м/с. Преобладание температуры ночью +14…+17 градусов, днём — +23…+28.