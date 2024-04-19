Политика

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественном открытии нового здания посольства Узбекистана в Таджикистане. Фото.

Экономика

Для подготовки граждан Узбекистана, желающих работать за рубежом, создадут центр обучения иностранным языкам. Кроме того, востребованным языкам — английскому, немецкому, японскому, корейскому и арабскому, а также профессиям будут обучать в профессиональных образовательных учреждениях.

В отношении главы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой заведено уголовное дело, сообщила Генпрокуратура. Предпринимательница и обладательница премии Зульфии подозревается в мошенничестве и соучастии в даче взятки. Она называет сообщения в СМИ необоснованными.

Общество

В середине марта молодая женщина споткнулась, выходя из автобуса в Ташкенте. Водитель не заметил падения пассажирки и начал движение. В результате женщина лишилась ноги. Почему использование общественного транспорта в столице всё ещё небезопасно и как это исправить — в материале «Газеты.uz».

О внедрении платной придорожной парковки в Ташкенте хокимият столицы говорит несколько лет, но реформа всё ещё откладывается. С чем связана задержка, когда ожидается запуск и сколько будет стоить час парковки — в интервью с представителем компании, выигравшей тендер на организацию платной парковки.

В четверг у комплекса Humo Arena в Ташкенте наблюдалось скопление людей, желающих попасть на концерт российского артиста Macan. В Нацгвардии сообщили, что люди не могли попасть на концерт, так как предъявляли уже ранее показанные билеты.

Водитель Gentra на скорости 100 км/ч насмерть сбил двух школьников в Джизакской области. С декабря он 11 раз нарушал ПДД. «Мой ребёнок мечтал стать военным. Он в школе звонил и говорил: „Мама, я люблю вас“. Мой ребёночек, как я могу забыть его», — сказала мать погибшего в слезах во время похорон.

Классной руководительнице, которая колола первоклассникам руки иглами и саморезами в школе №277 Сергелийского района Ташкента, предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.

В субботу и воскресенье по Узбекистану пройдут кратковременные дожди. Температурный фон при этом не изменится, температура воздуха будет в пределах +22…+27 градусов, местами — до +29.

С 19 по 21 апреля в Республиканской детской библиотеке в Ташкенте проходит международная конференция «Музей ощущений 0+», посвящённая теме детской инклюзии. В рамках мероприятия выступят специалисты с лекциями, а в последний день пройдут мастер-классы, игры и книжные чтения.

Хокимият Ташкента просит жителей принять участие в голосовании по присвоению наименований и переименованию более 270 улиц, проездов и тупиков Бектемирского района. Голосование на сайте geonom.tashkent.uz продлится до 27 апреля.

Семь кинопремьер, маркет «Тепло», stand-up Виктории Складчиковой, два забега в центре столицы, концерт группы Million, выставки, спектакли, творческие мастер-классы, скидки, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Певица Лола столкнулась с травлей в интернете — некоторые пользователи посчитали, что её концертное платье излишне подчёркивает очертания груди. «Пишут гадости, оскорбляют, унижают. Я подвергаюсь невероятной травле», — сказала она «Газете.uz». От «Узбекконцерта» она хотела бы защиты, а не «беседы».

Культура

Монографическая выставка «Хельга Пэрис. Фотография» открылась в галерее НБУ. Памятная экспозиция из 130 чёрно-белых меланхоличных снимков известного немецкого фотографа Хельги Пэрис рассказывает о повседневной жизни городов и жителей Восточной Германии в 1970—1990-х годах.

Мир

Израиль ударил по военной авиабазе неподалёку от иранского города Исфахан, но в Тегеране это не подтверждают. Сдержанная реакция обеих сторон конфликта говорит о попытке избежать дальнейшей эскалации, пишут зарубежные СМИ.

США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН о полноправном членстве Палестины в организации. Сейчас Палестина представлена в ООН как государство-наблюдатель.

Распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих, включая людей, представляет собой серьёзную проблему, заявили в ВОЗ. Инфекция не передаётся от человека к человеку, но имеет высокий уровень смертности среди заболевших ею людей.

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