В конце марта в Ташкенте произошёл очередной несчастный случай в общественном транспорте. Молодая женщина споткнулась, выходя из автобуса, водитель не заметил этого и начал движение. В результате автобус наехал на ногу пассажирки, и ногу пришлось ампутировать. Телеканал Milliy TV, сообщивший об инциденте, указал на «неосторожность женщины». «Газета.uz» изучила этот и другие инциденты и поговорила со специалистами, чтобы понять причины частых опасных ситуаций в общественном транспорте, который должен быть безопасным и комфортным.

Начальник оперативного отдела обеспечения безопасности движения компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Ислом Улугбеков рассказал «Газете.uz», что инцидент с упавшей женщиной произошёл 16 марта на остановке «Дукон» в Учтепинском районе на маршруте №69. При выходе из средней двери женщина 1995 года рождения споткнулась и упала. Водитель не посмотрел в наружнее зеркало заднего вида и начал движение, машина раздавила женщине ногу.

Остановка «Дукон», где автобус переехал женщине ногу.



Пострадавшая была глухонемой, и она не смогла бы закричать. На остановке было пусто, а единственный пассажир в салоне автобуса не видел упавшую женщину, рассказал Ислом Улугбеков.

Женщину отвезли в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Из-за серьёзности травмы ей пришлось ампутировать правую ногу ниже колена.

УБДД ГУВД Ташкента продолжает расследование. Водитель автобуса временно отстранён от перевозки пассажиров.

Мать пострадавшей рассказала, что водитель признал свою вину: перед началом движения он должен был посмотреть в зеркало заднего вида, но не сделал этого. Семья намерена подать на него в суд.

Не менее опасная ситуация произошла в начале апреля на маршруте №2. На остановке возле школы №145 водитель автобуса, по всей видимости, также не посмотрел в зеркало заднего вида и отъехал от остановки с пассажиром, который не успел выйти и застрял в дверях. Водитель был уволен.

В начале февраля женщина и её дочь получили травмы, когда водитель автобуса №52 поочерёдно зажал их дверьми. В «Тошшахартрансхизмат» заявили, что усилили контроль за соблюдением водителями культуры обслуживания. Водитель этого автобуса также был уволен.

Кто виноват и что делать?

Похожие инциденты повторяются регулярно, многие случаи — например, падение пассажиров из-за резкого торможения — не попадают в СМИ. Гонки, которые по-прежнему устраивают водители, и неаккуратное вождение доставляют пассажирам дискомфорт и создают ощущение опасности. Автобусы также периодически становятся участниками ДТП.

Эксперты, с которым говорила «Газета.uz», сходятся во мнении, что опасности, которые несёт использование общественного транспорта, кроются не только в квалификации водителей, но и во всей инфраструктуре.





Специалист по организации дорожного движения Андрей Багинов отметил «Газете.uz», что из-за недостаточной длины платформ большинство автобусных остановок в столице не подходят для 18-метровых автобусов («гармошек»).

На многих остановках платформ нет вовсе, поэтому низкопольный общественный транспорт не может быть доступным для маломобильных граждан. И даже при наличии платформ водители часто останавливаются далеко от остановок, сводя низкопольность на нет.

Остановка «Алайский рынок» — одна из самых загруженных в городе. Ширина кармана вмещает четыре ряда автобусов. Фактически пассажиры осуществляют посадку и высадку на проезжую часть. Автобусы нередко останавливаются и на проезжей части — вне кармана, высаживая пассажиров прямо в арык.



Повсеместно подъехать к остановке автобусу мешают припаркованные автомобили. Нередко водителей частного транспорта привлекают торговые точки на остановочных павильонах.

Кроме того, остановки, за редким исключением, плохо освещаются, отметил Андрей Багинов. Освещение же за счёт LED-мониторов, напротив, чрезмерное и вредное.





«Сейчас практически нет ответственности со стороны балансодержателей за состояние своей территории и её благоустройство, что приводит к бездействию и халатности, имеющим такие печальные последствия, как случай с ампутацией ноги женщины, — сказал Андрей Багинов. — Я уверен, что подобные ситуации с меньшими последствиями происходят гораздо чаще, просто о них не сообщают».

Специалист призвал пассажиров быть активными и сообщать обо всех опасных и неправильных действиях водителей в диспетчерскую ТШТХ по номеру 1062 или через приложение АТТО. Это не решит проблемы сразу, но побудит ответственные органы принимать меры.

«Улучшить ситуацию возможно, если проектные организации начнут изучать стандарты и применять их. А принимающие инстанции будут нанимать квалифицированных специалистов-инженеров», — считает Андрей Багинов.

Профессор кафедры «Градостроительство» Ташкентского архитектурно-строительного университета и Ташкентского международного университета Кимё Мурадхан Усманов в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» отметил, что для улучшения ситуации необходимы комплексные решения.





«Основной составляющей городской транспортной системы являются пешеходы, — подчеркнул профессор. — Но, к сожалению, приоритеты в городе расставлены не в их пользу. Легковые автомобили занимают первое место, общественный транспорт и грузовые автомобили делят второе и третье места, а пешеходы оказываются на последнем».

Обеспечить приоритет общественного транспорта без создания комфортных и безопасных условий для его пользователей — пешеходов — невозможно. Человек не пересядет на автобус, если до остановки ему приходится добираться по разбитым тротуарам и переходить центральные улицы через подземные и наземные переходы, а посадка и высадка в транспорт осуществляется на проезжей части и через запаркованные остановки.





Мурадхан Усманов считает, что остановки необходимо строить в карманах, чтобы автобус мог освободить проезжую часть, а пассажиры могли безопасно высадиться. Однако это противоречит идее приоритизации общественного транспорта, поскольку карманы затрудняют выезд автобусов на дорогу.

Антикарман. Фото: Аркадий Гершман.

Автобусные карманы — это потери времени для въезда и выезда, это создание условий для незаконной парковки частных машин и лишние расходы городского бюджета (на строительство, содержание и уборку). Поэтому во многих странах отказались от подобных карманов и применяют антикарманы либо сужают в местах остановки проезжую часть до одной полосы, чтобы машины не могли парковаться или обгонять остановившийся автобус.

Автобусный карман напротив 6-го роддома в центре Ташкента.

Беспорядочной парковке и неправильной остановке автобусов способствует и отсутствие единого стандарта ширины выделенных полос — где-то автобусы не помещаются, а где-то есть место и для двух автобусов.





Мешают и пассажирам, и водителям автобусов также магазины на остановках. Они притягивают водителей частных автомобилей, которым нужно что-то купить, а закрытые павильоны часто построены неудобно и создают риск выйти прямо под колеса автобуса.

Кроме того, давно нужен пересмотр самих мест размещения остановок. Они часто сильно удалены от перекрёстков, а расстояние между остановками разных направлений и маршрутов может составлять сотни метров, что затрудняет пересадку.

В начале марта стало известно о создании при хокимияте Ташкента Центра организации дорожного движения. Начало его полноценной работы должно улучшить ситуацию с автобусными остановками, повысить безопасность и удобства для пешеходов и решить другие проблемы транспортной системы столицы.