В рамках государственного визита президента Узбекистана в Таджикистан прошло торжественное открытие нового здания посольства страны в Душанбе, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон торжественно открыли здание дипломатической миссии Узбекистана, разрезав символическую ленту, а затем ознакомились с новым зданием. В посольстве созданы необходимые условия для эффективной работы дипломатов, отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон оставили свои записи с пожеланиями в Книге почётных гостей посольства.

Фото



