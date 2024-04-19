В отношении 22-летней учительницы, коловшей первоклассникам в руки иголки и саморезы в школе №277 Сергелийского района Ташкента, 18 апреля возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой.

Дело, которое ведёт следственный отдел УВД Сергелийского района, заведено по пункту «а» части 2 статьи 110 (истязание несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Узбекистана.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что учительница нанесла телесные повреждения двум ученикам — Й. М. и Ш. У. В рамках расследования были назначены судебно-медицинской экспертизы пострадавшим детям.

Напомним, 16 апреля 15 родителей учащихся 1-го «Е» класса пришли к директору школы с жалобой на классную руководительницу С. Р. В заявлении родители указали, что педагог «в воспитательных целях» колола детям ладони иглами и саморезами.

Одна из родительниц заявила, что такая ситуация продолжается с начала 2023/2024 учебного года, о чём они узнали недавно. Педагог угрожала детям сделать ещё хуже, если они кому-нибудь об этом расскажут.