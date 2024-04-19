В конце 2022 года бывший хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением одобрил создание первых придорожных платных автоматизированных парковочных мест на 10 улицах столицы. В ноябре 2022 года «Газета.uz» публиковала схемы размещения планируемых парковок на улицах Глинки, Братислава, Мирабадской, Авлиё ота, Тараса Шевченко, Саида Барака, Моштабиб, Фидокор, Садыка Азимова и Якуба Коласа. Однако реформа всё ещё не началась.

Корреспондент «Газеты.uz» побеседовал с проект-менеджером компании Kasy Park, выигравшей тендер на организацию платной придорожной парковки в столице, Акмалем Юсуповым и узнал, почему её внедрение откладывается и что препятствует реализации проекта.

— Как появилась идея создания платной парковки?

— В сентябре 2018 года мы пришли в хокимият Ташкента, чтобы предложить идею внедрения платной парковки вдоль улиц. В то время хоким Джахонгир Артыходжаев очень часто проводил дни «открытых дверей», когда любой предприниматель мог прийти в хокимият и презеновать проект, полезный для города. Наш проект хокиму понравился.

Увидев заинтересованность города, мы начали готовить предпроектные работы и драфтовый бизнес-план. Приглашали несколько раз иностранных специалистов из дорожно-транспортной сферы, а также тех, кто уже занимался организацией придорожной парковки. Все приглашённые специалисты работают в этой сфере свыше 10−15 лет. С некоторыми из них мы сотрудничаем по сей день. Один из них — Сергей Мариничев. Он был первым генеральным директором «Московского паркинга», к которому относятся придорожная парковка, многоуровневые и плоскостные парковки Москвы.

В декабре 2019 года президент принял указ, которым было поручено до 1 июля 2020 года в городах, областных и районных центрах организовать сеть платных парковок вдоль автодорог и улиц, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства (ГЧП). В связи с пандемией реализацию проекта отложили.

В июне 2021 года Управление транспорта Ташкента и Агентство по развитию ГЧП объявили на своих сайтах тендер на организацию придорожной парковки на 10 улицах столицы. Конкурс продлился до 3 августа. По его итогам победила наша компания.

После этого мы дорабатывали концепцию парковки и составляли бизнес-план. Они утверждались почти год. Контракт с Управлением транспорта Ташкента, которое выступило нашим государственным партнёром, мы подписали 22 июля 2022 года. Пакет документов включал договор о передаче земли нам в аренду на 10 лет.

Дизайн придорожной парковки на улице Садыка Азимова. Рендер: Kasy Park.



— Что уже реализовала компания к сегодняшнему дню?

— После завершения работы над планом парковки и заключения договора с Управлением транспорта подписан, СБДД и хокимият Ташкента внесли в проект правки, чтобы придорожная парковка не мешала движению транспорта на этих улицах и соответствовала правилам безопасности. В первоначальном плане мы указали 2251 машиноместо. После правок хокимията и СБДД их количество сократилось до 1600.

21 апреля 2023 года у нас был окончательный проект всех дорог для реализации платной парковки. В проекте указано, как будет выглядеть каждая улица, сколько машиномест, какие знаки и т. д.

В первом квартале 2023-го года мы разработали программное обеспечение (ПО) для придорожной парковки в Ташкенте, а также мобильное приложение Parkme.uz, которое работает на базе этого ПО. Благодаря нашей системе оплатить парковочное место можно будет через банкоматы, мобильное приложение и SMS. К ПО также подключены стационарные камеры на парковках и портативные — на специальных машинах, которые будут фиксировать правонарушения водителей, проезжая по 10 назначенным улицам. Помимо этого, к системе подключены планшеты для инспекторов. С помощью устройств они будут фиксировать правонарушения.

На данный момент программное обеспечение мы выключили, потому что держать его включённым бессмысленно, ведь самой парковки нет. Тем не менее, мы можем заходить в приложение тестово и проверять работу системы. В Apple Store и Google Play его можно скачать, но воспользоваться его функциями пока невозможно.

— Что задерживает запуск придорожной парковки?

— Чтобы Kasy Park начала организацию придорожной парковки, мы с Управлением транспорта должны подписать акт ввода в эксплуатацию. Государственный партнёр должен нам актом передать земли, а мы актом заверим, что передадим государству оборудованные придорожные парковочные места, которые на этой земле организуем.

Пример организации парковки на улице Садыка Азимова. Рендер: Kasy Park.



На этом акте у нас всё и остановилось. Госпартнёр не смог передать нам земли, а мы не можем начать реализовывать проект, потому что нет разрешения на работу на 10 улицах. Мы несколько раз обращались в госструктуры, показывая, что у нас всё готово для старта: провели топосъёмку, разработали и согласовали проекты, закупили оборудование, разработали ПО. Все, что нужно с нашей сторон, мы подготовили.

Из-за задержки внедрения платной парковки наши вложения никакого дохода пока не приносят. Нам нужно обновлять программное обеспечение, оборудование для камер наблюдения, терминалы оплаты. Всё стоит на месте и со временем приходит в негодность. Запуск потребует дополнительных инвестиций.

— Договор об аренде уже вступил в силу и 10-летний срок начался?

— По договору отсчёт срока в 10 лет начнётся, когда Управление транспорта передаст нам территории для организации парковочных мест. На сегодняшний день он их не передал, иначе бы мы давно запустились.

— Почему госпартнёр до сих пор не передал вам земли?

— Отсутствует нормативно-правовая база, чтобы эти земли можно было передать нам. На дороги в Ташкенте нет кадастра, следовательно невозможно оформить права собственности на улицы, а также распоряжаться ими дальше. Кадастр на земли заканчивается по обе стороны проезжей части. На земли за её пределами кадастр есть. В документах изображены улицы, дома, а также кому они принадлежат.

В истории Узбекистана кадастра на дороги не было никогда. Даже в архивах кадастра на эти 10 улиц нет. Мы думали, что все 10 улиц закреплены за хокимиятом, но, кроме администрации города, среди ответственных оказались Комитет по автомобильным дорогам и Главное управление благоустройства Ташкента. Они по умолчанию смотрят за этими улицами: занимаются благоустройством, меняют освещение и всё остальное. Насколько мы знаем, нет документов о том, что улицы находятся на балансе этих трёх структур.

— Когда вы узнали о том, что у улиц разные ответственные?

— После подписания договора. Мы надеялись, что госпартнёр передаст нам земли для дальнейшей работы. В начале 2023 года мы говорили Управлению транспорта: «Мы готовы. Когда нам начинать? Что нам дальше делать?» Госпартнёр ждал, пока все эти три инстанции переведут улицы на его баланс, но этого не произошло. Мы сами ходили по инстанциям, но ответ с их стороны был тот же — отсутствует нормативно-правовая база для аренды дорог на основе государственно-частного партнёрства.

Этот момент отсутствует в правовых актах в Земельном кодексе и законе о ГЧП. Сейчас Законодательная палата работает над законом о внесении дополнений в эти документы. У хокимията будут полномочия на все дороги, и это упростит процессы передачи земли и распоряжения ею.

Пример организации придорожной парковки на улице Садыка Азимова. Рендер: Kasy Park.



В середине 2023 года хокимият начал думать о создании Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Он должен выступить единой структурой, которая будет регулировать всё, что связано с автомобильными дорогами Ташкента, в том числе составление нормативно-правовых актов.

Для справки: Проект по созданию ЦОДД при хокимияте Ташкента был представлен президенту 5 марта. У проекта три основные задачи: обеспечение безопасности и удобства пешеходов, приоритетность общественного транспорта, увеличение пропускной способности и сокращение числа ДТП.

— Какие ещё препоны препятствуют внедрению платной парковки?

— Наши права как предпринимателя не защищены. Допустим, мы запустили парковку, но как контролировать водителей, которые приехали, оставили машины и не заплатили за парковку? Нет административных мер. Мы ничего не можем сказать водителям, потому что у нас нет рычагов давления. Мы не сможем взыскивать с автовладельцев штрафы.

Сейчас депутаты Олий Мажлиса рассматривают возможность включения этой меры. Внесение изменений в Кодекс об административной ответственности займёт примерно полгода. Уже одно слушание у депутатов было, второе слушание они перенесли.

Среди других этапов, которые предстоит пройти, — принятие решения хокима города, которое определит предельный тариф на парковочное место — максимальную стоимость парковки в час, выше которой мы установить не сможем. Этот документ глава города должен будет принять после того, как мы с Управлением транспорта подпишем акт ввода в эксплуатацию. В зависимости от размера предельного тарифа мы определим стоимость парковочного места.

— По вашим предположениям, сколько будет стоить парковочное место?

— Для определения предельного тарифа у хокимията есть формула. Методика, по которой рассчитывается тариф на ту или иную улицу, основывается на исследованиях мирового опыта внедрения платной парковки. Её описывает Дональд Шуп в своей книге «Высокая стоимость бесплатной парковки».

В методике учитывается несколько факторов: сколько людей проживает близ улицы, какова нагрузка на дорогу в час пик, сколько машиномест на ней есть, сколько вложено в благоустройство улицы, есть ли поблизости производственные предприятия или офисы и т. д.

В зависимости от размера предельного тарифа мы рассчитаем, сколько будет стоить парковочное место на той или иной улице. Парковка на более загруженных улицах будет стоить дороже, чем на тех, где меньше проживает людей или поблизости нет предприятий и бизнес-центров.





Когда мы разрабатывали концепцию в 2020 году, предлагали установить предельный тариф в размере 3000 сумов, в 2022 году — уже 5000 сумов, ведь цены на всё растут.

Мы предполагаем начать с небольшой суммы, например, 5000 сумов в час, чтобы люди привыкли и поняли, что такое платная парковка. По нашим расчётам такая парковка стоит не 5000 сум. Чтобы мы смогли окупить проект как частный партнёр за 10 лет, стоимость парковки за час должна быть минимум 18 000. Но для внедрения механизма это слишком чувствительная цена. Постепенно увеличивать стоимость парковки можно будет через два-три года. Таким методом механизм внедрялся во всех странах, где есть парковка.

— В чём отличие платной парковки, которую предлагаете вы, от придорожной парковки, которая есть сейчас?

— Сегодня парковка нелегальная. Где бы вы ни захотели припарковаться в центре города, к вам подбежит парковщик, и вы дадите ему 2000 сум. Он скажет: «Ака, это мало. Добавь.» И вы добавите. Парковка в центре города сегодня стоит минимум 5000. Все платят, но парковщики не выдают никаких чеков.





Kasy Park берёт на себя ответственность и обязательства официально трудоустроить сегодняшних нелегальных парковщиков. Они будут контролировать оплату парковки автовладельцами, выдавать чеки. У них будет уверенность в завтрашнем дне: официальная зарплата, выходные, соцпакет. Стаж будет засчитываться в трудовой книжке, а значит, у них будет пенсия.

— Какие решения предпринимаются сейчас, чтобы ускорить реализацию реформы?

— С 2022 года государство активно работает над внесением изменений в нормативно-правовую базу. Вместе с хокимиятом Ташкента, Министерством транспорта и другими госорганами мы работаем над регламентом ЦОДД. Центр будет контролировать и мониторить дорожное движение не только в части парковки, но и по другим направлениям: установка фотовидеофиксации, дорожные знаки, наружная реклама. В начале марта структуру презентовали президенту, начался процесс создания ЦОДД.

Сейчас проводятся полевые работы по составлению кадастра для всех дорог Ташкента. Он позволит понять, где какая улица начинается и заканчивается. При наличии кадастра и правовых мер будет возможна передача земель от одного органа другому и дальнейшее распоряжение ею.

Помимо этого, хокимият Ташкента добавил нашу команду в рабочую группу для создания концепции парковок в городе. Согласно ей, будет установлен регламент для парковки автомобилей на улицах, многоуровневых и подземных парковках, а также во дворах. Мы выступаем в качестве консультантов для составления концепции.





— Сколько времени займёт организация придорожной парковки?

— Включение нормативно-правовых мер в Административный кодекс, составление кадастра для всех дорог, запуск ЦОДД, передача нам земель, определение предельного тарифа хокимиятом города и внедрение парковки могут занять полгода — это срок, который можно достичь при нынешнем руководстве хокимията, благодаря которому вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Сейчас мы видим, что проблему пытаются решить. Хокимият города всячески содействует запуску организованной придорожной парковки.

— Как придорожная парковка скажется на пробках в городе?

— Придорожная парковка не решит все проблемы на дорогах. Её создание означает, что город будет знать, сколько машиномест для придорожной парковки у него есть. Механизм определит правила парковки вдоль дороги, которым все будут следовать. Водители будут приезжать и парковаться так, как нужно — параллельно дороге, а не хаотично и в несколько рядов. Никто не будет заезжать на газон и тротуары.

Организованная придорожная парковка избавит город от вторых и третьих рядов паркующихся. Общественный и другой транспорт, который двигается на этой улице, поедет на 30% быстрее. Это подтверждает опыт европейских стран, США и России. Следовательно снизится уровень выхлопов, потому что машины не будут стоять и ждать, когда припаркуется машина спереди.