США наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривала полноправное членство Палестины в организации. Об этом сообщается на сайте ООН.

«За» документ проголосовали 12 стран, ещё две — Великобритания и Швейцария — воздержались.

Чтобы проект резолюции был принят, его должны поддержать по крайней мере девять членов Совбеза и ни один из его постоянных членов — Китай, Франция, Россия, Великобритания, США — не должны использовать своё право вето.

«Соединённые Штаты продолжают решительно поддерживать решение о создании двух государств. Это голосование не отражает оппозицию палестинской государственности, а является признанием того, что она станет результатом прямых переговоров между сторонами», — пояснил представитель США при ООН Роберт Вуд.

Палестинская администрация осудила США за наложение вето на резолюцию, назвав это решение «агрессией», которая толкает Ближний Восток к «к краю пропасти».

«Тот факт, что эта резолюция не была принята, не сломит нашей воли и не подорвёт нашу решимость», — заявил после голосования посол Палестины в ООН Рияд Мансур. «Мы не прекратим наши усилия. Государство Палестина неизбежно. Это реально», — добавил он.

Палестина с 2012 года имеет статус постоянного наблюдателя при ООН. Этот позволяет ей участвовать во всех заседаниях организации, но без права голоса в основных органах ООН.

New York Times отмечает, что полноправное членство Палестины в ООН стало бы «важной, хотя и во многом символической, победой» Палестинской автономии, которая уже давно стремится к созданию национального государства. Новый статус дал бы Палестине ряд привилегий, включая право голоса и ротационное место в Совбезе. При этом, как подчёркивает издание, это не решило бы наиболее важные вопросы, касающиеся палестинского государства, включая физические границы и признание отдельными странами.