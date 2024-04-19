Израиль нанёс удар по территории Ирана утром 19 апреля, но масштабы атаки оказались ограниченными, пишет New York Times со ссылкой источники. Судя по сдержанной реакции двух сторон, страны пытаются избежать его дальнейшей эскалации, отмечает газета.

Иранская пресса сообщала о трёх взрывах вблизи военной авиабазы недалеко от города Исфахан. Главнокомандующий армии Ирана Абдолрахим Мусави заявил, что средства ПВО перехватили три дрона, которые не нанесли ущерба. При этом Иран не назвал источник удара, уточняет CNN.

Государственные СМИ Ирана также утверждают, что объекты ядерной инфраструктуры страны, которые находятся в Исфахане, не пострадали. Об отсутствии повреждений на ядерных объектах также сообщило МАГАТЭ.

Высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Reuters также сказал, что прямая причастность Израиля к атаке не подтверждена и Иран не планирует отвечать.

Сам Израиль удар не комментирует, но, по данным CNN, перед атакой США получили уведомление от израильских военных.

Атака на иранскую территорию произошла менее чем через неделю после того, как Иран запустил сотни дронов и ракет по Израилю в ответ на нападение на консульство Тегерана в Дамаске. Израиль заявил, что сбил 99% ракет и беспилотников и пообещал ответить.

Ранее зарубежные СМИ писали, что США и страны Персидского залива пытаются всеми силами остановить полномасштабную войну в регионе. Для этого давление оказывалось и на Иран, и на Израиль.

По информации New York Times, израильские власти готовились отдать приказ о масштабных ударах по Ирану после атаки Тегерана, но решение было отложено после разговора премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Джо Байдена.