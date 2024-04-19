В Республиканской детской библиотеке с 19 по 21 апреля пройдёт VIII конференция «Музей ощущений 0+», посвящённая теме детской инклюзии. Об этом «Газете.uz» сообщила пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана

Ежегодная конференция инициирована командой инклюзивных программ Музея современного искусства «Гараж» для обмена опытом внутри профессионального сообщества и обсуждения различных сценариев развития инклюзивных проектов. В этом году состав участников впервые сформирован из заявок, собранных открытым набором.

«Под инклюзией команда конференции понимает набор практик, связанных с поддержанием разнообразия в обществе, обеспечением физической и информационной доступности и изменением самой среды, а также инициатив по преодолению исключения и дискриминации во всех видах и формах», — отмечается в сообщении.

Конференция объединяет теоретический и практический опыт музейных сотрудников, педагогов, методистов, художников и прочих специалистов из Центральной Азии, Европы, США, Таиланда и России. Темой конференции станут «Инклюзивные практики в работе с детьми и подростками».

Программа конференции разделена на четыре тематических блока:

1. Методы и подходы неформальной (альтернативной, радикальной) педагогики в проектах для детей и подростков с различным опытом;

2. Репрезентация разнообразия и инаковости в проектах для детей и подростков, связанных с литературой, мульт- и кинопроизводством, выставочными проектами;

3. Влияние официальных и экспериментальных советских практик обучения детей с инвалидностью на современность;

4. Конструктор детских инклюзивных проектов в культуре: от позиционирования и лексики до выбора материалов и привлечения аудитории.

Мероприятие будет интересно как опытным, так и начинающим сотрудникам и организациям, работающим в сфере инклюзии и доступности, отметили организаторы.

19 и 20 апреля пройдут встречи для профессионального сообщества в формате лекций и дискуссий, а 21 апреля состоятся инклюзивные детские и семейные мероприятия- мастер-классы, игры и книжные чтения, к которым смогут присоединиться все желающие.

Ознакомиться с программой и участниками конференции можно по ссылке.

Все мероприятия конференции бесплатны как для участников, так и для слушателей по предварительной регистрации. Кроме того, будет доступна онлайн-трансляция.