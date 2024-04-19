Водитель автомобиля Gentra 15 апреля сбил двух школьников в Галляаральском районе Джизакской области, сообщила пресс-служба областного Управления безопасности дорожного движения.

По данным УБДД, ДТП произошло примерно в 12:40 на дороге, проходящей через махаллю «Октом».

В тот день 26-летний водитель, проживающий в Бахмальском районе, ехал на большой скорости, не справился с управлением из-за погодных условий и сбил учеников 5-го и 7-го классов, которые в противоположной стороне двигались в сторону школы, говорится в сообщении. В результате аварии школьники скончались.





Водитель также наехал на козлёнка, находившегося рядом с местом аварии.

«Я ехал на скорости 100 км/ч. Я потерял управление после того, как выехал на асфальтированную дорогу, заднюю часть машины начало заносить из-за лужи [после дождя]. Из-за страха пытался выпрямить руль… В такой ситуации я сбил детей, знаю только это, всё. Да, это населённый пункт. Да, я видел знак ограничения скорости. Я начал повышать скорость, когда проехал пешеходные переходы школы. Я не знал, что такое может произойти», — рассказал водитель.

Местный житель сообщил, что такие аварии в этой местности происходят не в первый раз.

«Водители ездят быстро. Нужно поставить радар или что-то ещё. Это не в первый раз. 10−15 машин [попали в ДТП]. Достаточно, чтобы пошёл небольшой дождь. Ранее один человек умер под Tico», — сказал он.

Мать погибшего ребёнка рассказала, что её сын хотел «надеть форму» и был высокого роста, несмотря на свой возраст, а также был старостой класса. «Мой сын не смог осуществить свои мечты», — рассказала мать в слезах на церемонии похорон.

Мать другого мальчика заявила, что её сын хотел пойти в армию и стать военным. «Мой ребёнок звонил во время занятий и говорил: „Мама, я люблю вас“. Мой ребёночек, как я могу забыть его», — сказала она в слезах.

Во время следствия выяснилось, что с декабря 2023 года водитель 11 раз нарушал правила дорожного движения и превышал скоростной режим.





В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее человеческие жертвы / наказывается лишением свободы до 10 лет с лишением определённого права). Водитель заключён под стражу.

Сотрудники УБДД провели расширенное обсуждение с участием представителей махалли и родителей, чтобы «предотвратить такие случаи в будущем».

Законодательная палата приняла закон о поправках в связи с совершенствованием системы безопасности дорожного движения 28 ноября. В нём содержались поправки касательно штрафных баллов, введение уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде и другие.

Согласно предлагаемым поправкам, водителя лишат водительских прав на определённый срок, если он превысит 12 штрафных баллов. За превышение скорости (статья 128−3 КоАО) предусматривалось от 0,5 до 2 баллов.

Однако в закон также включили статьи о дискредитации правоохранителей при съёмке фото и видео, которые никак не связаны с поправками, направленными на обеспечение БДД. Эта статья вызвала возражения общественности, включая одного из депутатов.

Сенат должен был принять или отклонить закон 5−6 февраля, однако он до сих пор находится на рассмотрении верхней палаты парламента.