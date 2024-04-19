Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против начальницы управления Торгово-промышленной палаты по Навоийской области Мерей Аманбаевой. Об этом сообщил Kun.uz со ссылкой на источник. «Газете.uz» информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) и статье 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса. Следствие ведёт прокуратура Навоийской области.

Kun.uz сообщил, что Мерей Аманбаева предположительно обещала застройщику добиться через хокима Навои выделения земельного участка и получила от него крупную сумму денег.

27-летняя Мерей Аманбаева в 2020 году была награждена государственной премией имени Зульфии. Нынешнюю должность она заняла 6 марта 2024 года, до этого была помощником хокима в махалле «Зарафшан» в Навои.

В 2021 году во время запуска фотоэлектрической станции в Карманинском районе Навоийской области она, обращаясь к президенту в качестве молодой предпринимательницы, заявила: «Не ошибусь, если скажу, что ваш приезд придал нам „духа“, силы». Шавкат Мирзиёев подарил ей автомобиль.

Реакция Мерей Аманбаевой

В пятницу Мерей Аманбаева на своей странице в Facebook попросила Kun.uz не распространять «необоснованные данные».

«Сначала пообщайтесь, потом выпускайте в социальные сети. Не пишите необоснованно, чтобы потом не судиться», — написала она.

Реакция ТПП

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты заявила, что согласно Трудовому кодексу увольнение работника по требованию компетентных государственных органов осуществляется в соответствии с законодательством.

«На сегодняшний день в ТПП не поступало ходатайства правоохранительных органов об отстранении М. Аманбаевой от работы, и М. Аманбоева продолжает работать в должности руководителя Навоийского областного отделения палаты», — говорится в сообщении.

В ТПП напомнили, что согласно статье 28 Конституции лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его виновность не будет доказана путём гласного судебного разбирательства в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.