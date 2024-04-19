Немецкого искусствоведа и фотографа-документалиста, члена Берлинской академии искусств Хельги Пэрис не стало в феврале этого года. При жизни известность ей принесли снимки повседневной жизни Восточной Германии — социалистического государства, которое существовало на территории Центральной Европы с 1949 по 1990 год, когда произошло объединение с ФРГ. Архив Пэрис, который она передала Берлинской академии искусств, состоит из 230 тысяч негативов и 6300 фильмов.





На выставке в галерее НБУ, которую организовал Гёте-Институт в Ташкенте в сотрудничестве с Институтом международных отношений IfA в Берлине, представлено 130 фотографий. Монохромные, меланхоличные, они рассказывают о том, как и чем жили граждане Восточной Германии с начала 1970-х до конца 1990-х годов прошлого века. В экспозиции представлены известные серии ретроспективных снимков «Берлинская молодёжь», «Дома и лица, Галле 1983−85» и «VEB Treffmodelle», а также одиночные работы фотографа-самоучки, которой суждено было стать классиком немецкой фотографии.





Хельга Пэрис родилась в 1938 году в простой рабочей семье. Детство девочки выпало на военные годы. В год, когда окончилась Вторая мировая война, ей исполнилось семь лет. Большую часть своей жизни Пэрис провела в бывшей ГДР, основанной в 1949-м. В 1966 году вместе с мужем и двумя детьми она переехала жить в Восточный Берлин, где начала самостоятельно изучать фотоискусство.





Более 30 лет Хельга Пэрис была хроникёром Восточной Германии и Берлина. Её снимки сегодня приравнены к документам прошлого.

«Хельга Пэрис занимает особое место в ряду немецких фотографов. Её творчество интересно тем, что она уделяла особое внимание людям и вещам, не боялась показать жизнь такой, какая она есть», — говорит искусствовед Сайёра Назарова.





Творческая деятельность фотографа не ограничивалась ГДР и её территориями. Многие снимки, составившие личный архив, Пэрис привезла из путешествий по бывшим советским республикам, Италии и Америке.

«Хельга Пэрис была человеком добрым, смелым и открытым ко всему новому. Она снимала то, что близко её сердцу, и в своих работах стремилась к простоте. Её привлекали образы работников заводов и фермеров, в особенности, женские. Одну из своих серий Хельга сняла на швейной фабрике Treffmodelle, где она, будучи студенткой, работала практиканткой. Как она призналась позже, в лицах героинь серии она увидела духовную силу и стойкость», — говорит Харф Циммерманн, куратор IfA и близкий друг фотографа.





Центральное место в экспозиции занимает серия из 12 фотографий под названием «Автопортреты». Хельга Пэрис начала работать над ней в 1981 году и продолжала в течение восьми лет. Толчком к созданию серии послужило очень личное, внутреннее наблюдение за изменением выражения собственного лица, которое с каждым годом становилось всё грустнее. Фотографии стали символом освобождения от накопившихся переживаний, страха и боли.





Выставка «Хельга Пэрис. Фотография» — первая посмертная. Памяти фотографа организаторы посвятили биографический фильм на английском языке. Его и фотографии все желающие могут посмотреть до 16 мая.