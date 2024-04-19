Хокимият Ташкента объявил о начале голосования по переименованию и присвоению наименований 276 географических объектов Бектемирского района. Приём предложений на сайте geonom.tashkent.uz начался 13 апреля и продлится до 27 числа включительно.

Начальник отдела картографии и топонимики Департамента цифрового развития хокимията Ташкента Анвар Джаббаров рассказал «Газете.uz», что улицы требуют переименования, поскольку часть из них повторяет названия уже существующих улиц города (Нурафшон, Фуркат, Зиёлилар) и не имеет точных границ. Часть улиц оставалась безымянной.

Скриншот страницы сайта geonom.tashkent.uz

Ранее Анвар Джаббаров в интервью «Газете.uz» рассказывал, что более 900 улиц столицы не имеют названий, а также приводил поэтапный план решения этой проблемы.

По итогам работы отдела специалисты определили границы улиц, упорядочили проезды и тупики, чтобы их номера на карте района были последовательными.

Для голосования требуется на главной странице сайта geonom.tashkent.uz под картой нажать на ссылку «Участвовать в голосовании», затем на один из кружков, обозначающих участки улиц.

Напомним, в ноябре 2022 года президент Шавкат Мирзиёев подписал поправки в закон о наименовании географических объектов. Закон регламентирует порядок учёта мнения местного населения при присвоении наименований и переименовании географических объектов. Кроме того, граждане получили возможность инициирования присвоения географическим объектам наименований.