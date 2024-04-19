Глобальное распространение вируса птичьего гриппа среди млекопитающих, включая людей, представляет собой серьёзную проблему для общественного здравоохранения. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщается на сайте ООН.

В ВОЗ отметили, что вирус птичьего гриппа, известный как H5N1, имеет чрезвычайно высокий уровень смертности. Об этом свидетельствуют истории болезни нескольких сотен человек, заразившихся инфекцией на сегодняшний день. В то же время пока не зарегистрировано ни одного случая передачи вируса H5N1 от человека к человеку.

«H5M1 — это гриппозная инфекция, возникшая преимущественно среди домашней птицы и уток. Она активно распространялась в течение последних двух лет и превратилась в глобальную зоонозную пандемию, — заявил главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар на брифинге в Женеве. — Большую озабоченность вызывает тот факт, что, заражая уток и кур, а теперь все чаще и млекопитающих, этот вирус эволюционирует и приобретает способность заражать людей. Затем, что очень опасно, он может обрести возможность передаваться от человека к человеку».

Вспышка H5N1, которая началась в 2020 году, привела к гибели десятков миллионов домашней птицы. В прошлом месяце к списку видов, заражённых H5N1, добавились коровы и козы. Ранее они считались не восприимчивыми к этому типу гриппа.

В апреле в США у жителя Техаса, который работал на ферме с коровами, выявили вирус птичьего гриппа. Это первый случай заражения человека H5N1, полученным при контакте с инфицированным крупным рогатым скотом. По данным американских властей, вирусом заразились 16 стад скота в шести штатах, предположительно, после контакта с дикими птицами.

В ВОЗ пока не знают, что способствует распространению инфекции. «Возможно, всему виной аппараты для доения коров. Или окружающая среда, в которой они живут. Или вирус распространяется по стране благодаря транспортной системе», — отметил Фаррар.

Он предупредил, что разработка вакцины от вируса пока не на той стадии, «которая необходима» и отметил, что региональные и страновые органы здравоохранения во всем мире не располагают возможностями для диагностики H5N1.

По данным ВОЗ, с 2003 по 2024 год в 23 странах зарегистрировали 889 случаев заболевания и 463 случая смерти, вызванных H5N1, уровень летальности составил 52%.