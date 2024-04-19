Правительство Узбекистана 17 апреля утвердило постановление о мерах по совершенствованию системы обучения молодёжи профессиям и иностранным языкам, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, будет создан Центр по обучению граждан (молодёжи) иностранным языкам и целевой подготовке к работе в зарубежных государствах.

Одной из основных задач центра определена организация процессов отбора работодателями граждан Узбекистана, желающих работать за рубежом.

В профессиональных образовательных учреждениях будут организованы курсы по обучению профессиям и иностранным языкам, включая английский, немецкий, японский, корейский, арабский и другие востребованные иностранные языки.

Выпускникам, успешно прошедшим учебные курсы, будет выдаваться документ утверждённого государством образца.

Подготовка кадров на учебных курсах будет осуществляться на платно-контрактной основе по образовательным программам сроком до одного года.

В случае, если обучающиеся, привлечённые в профессиональные образовательные учреждения, самостоятельно изучили иностранный язык и предъявят международный или приравненный к нему сертификат, им будет возмещено 50% средств, затраченных для изучения иностранного языка, но в сумме, не превышающей 10 базовых расчётных величин, за счёт средств государственного бюджета.

При этом, для граждан, привлекаемых на работу в зарубежную страну, требуется получение международно признанного сертификата по иностранному языку уровня B2, а для граждан, выезжающих за рубеж на основе Ausbildung (дуальная форма обучения), — уровня B1 по немецкому языку.

Педагогическим кадрам, привлекаемым на учебные курсы, исходя из эффективности их деятельности выплачивается ежемесячная надбавка в размере до 100% от их заработной платы.