18 апреля перед началом концерта российского певца Macan в комплексе Humo Arena в Ташкенте наблюдалось скопление большого количества людей. В социальных сетях распространились видео, на которых люди показывают купленные билеты и жалуются, что сотрудники Национальной гвардии Узбекистана их не пускают.

В Нацгвардии прокомментировали ситуацию, сообщив, что в комплекс не смогли попасть те, чьи билеты уже были отсканированы ранее пришедшими на концерт.

«Процесс проверки билетов при входе на концерт осуществлялся сотрудниками компании Iticket с помощью сканера QR-кодов. Некоторые граждане попытались повторно пройти по билетам своих знакомых, ранее зашедших во дворец. Само собой, граждан с такими билетами на КПП не пропустили», — говорится в сообщении.

«Сотрудники Нацгвардии и органов внутренних дел провели с этими гражданами профилактическую беседу и обеспечили соблюдение общественного порядка», — отмечается в сообщении.