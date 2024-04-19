В социальных сетях распространилось видео с выступлением певицы Лолы Юлдашевой. Некоторым пользователям показалось, что её концертное платье излишне подчёркивает очертания груди и сосков. Видео было кадрировано из другой записи и на нём была усилена резкость.

Позже появилась запись из здания «Узбекконцерта», где певица беседовала с представителем этой организации. Мужчина на видео говорит Лоле, что организация хорошо знает и уважает певицу и что они напишут (вероятно, в коммюнике), что вызвали её и выразили ей свою позицию по поводу её выступления. «А то без этого сейчас опять много публикаций будет», — говорит представитель «Узбекконцерта».

Лола отвечает ему на это, что хотела бы, чтобы «Узбекконцерт» не отчитал, а защитил её как женщину и артиста.

«Какие-то мужчины это смотрят, комментируют, пишут гадкие вещи, которых я не делала. Я бы хотела, чтобы вы сказали, что такое может случиться с каждой женщиной», — говорит на видео певица, вытирая слезы.

«Газета.uz» попросила Лолу Юлдашеву прокомментировать ситуацию.

Она рассказала, что «Узбекконцерт» пригласил её на встречу из-за многочисленных комментариев в социальных сетях, в которых некоторые призывали организацию наказать её за якобы неподобающий облик.

«Они вызвали, чтобы просто провести со мной беседу. На меня не давили, не угрожали лишением лицензии. Наверное, просто решили удовлетворить всех тех людей, которые ждут, чтобы меня наказали. Они просто провели беседу, поскольку все об этом пишут и просят, сказали, что поддерживают и уважают меня», — сказала певица.

«Я попросила их не писать, что они провели со мной беседу, а лучше поддержать и защитить меня как женщину и артиста. Я сказала, что это будет самое правильное, что они могут сделать сейчас. У меня нет никаких претензий к ним», — сообщила она.

Лола Юлдашева подчеркнула, что столкнулась с огромной травлей в сети.

«Меня очень сильно задевает и расстраивает тот факт, что задеты мои права как женщины, как человека. Все эти каналы в соцсетях пишут гадости, оскорбляют, унижают, пишут ужасные и непристойные вещи. Понятно, что это делают мужчины. Этот факт очень неприятен. У меня семья, муж, дети. Дети ходят в школу и из-за этого могут подвергаться буллингу. Сейчас я подвергаюсь невероятной травле. Я сейчас стараюсь не появляться в общественных местах из-за такого давления», — поделилась Лола.

Певица выразила пожелание, чтобы эта проблема решилась на законодательном уровне. «Чтобы люди несли ответственность за то, что они делают, потому что это выходит за все рамки», — отметила она.

По её словам, в соцсетях обсуждали видео с мероприятия «Эмансипация в действии. Женские истории успеха», которое состоялось 29 марта. Певица исполнила на нем несколько песен.

«Выступление было успешным, мы отыграли лайв в полчаса, все были довольны. Там были [в основном] девочки и женщины. У нас было классное настроение и вайб. Спустя месяц появляются такие видео в увеличенном формате. Понятно, что это очень вырвано из контекста. Не понимаю только с какой целью. Видимо, людям хочется зрелищ, но они не понимают, что таким образом могут навредить человеку», — предположила певица.

«В соцсетях пишут, что я как будто специально решила так публику спровоцировать. Это не так. Это физиология. Возможно, там был такой свет, я не заметила этого. Я не могу вернуть время вспять, но так случилось. Но добивать женщину за это я считаю неправильным. Я просто разбита», — сказала Лола.

Депутат, глава движения «Юксалиш» Бобур Бекмуродов отреагировал на ситуацию следующим комментарием: «Какой закон нарушила Лола Юлдашева? Ответ — никакой». Ряд интернет-деятелей в очередной раз призвал закрыть «Узбекконцерт». В соцсетях также звучат призывы привлечь к ответственности тех, кто смонтировал и распространил видео.

Напомним, в ноябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон с поправками в кодексы, которые закрепляют светскость государства. Пропаганда дискриминации по признаку пола, в частности, влечёт наложение штрафа в размере от 10 до 20 БРВ (от 3,3 млн сумов до 6,6 млн сумов). За клевету и оскорбления также предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В феврале прошлого года блогер подверг критике витрину магазина нижнего белья Milavitsa в Ташкенте с фотографиями моделей. С жителем Чирчика тогда провели беседу о недопустимости вмешательства в работу бизнеса и оштрафовали за религиозный контент.

В ноябре 2019 года Лола Юлдашева выпустила клип на песню «Севгингни менга айт», где иронизировала над цензурой в отношении внешнего вида артистов и их творчества.

Ранее мы писали, как «Узбекконцерт» предупредил актрису Нилуфар Хамидову за платье с высоким разрезом, а певицу Канизу лишили лицензии за «безнравственные» видео (после выступления в брюках телесного цвета).