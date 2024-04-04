Политика

Первым замминистра высшего образования, науки и инноваций стал Шохрух Далиев, заместителем — Отабек Махкамов. Предшественник первого — Комилжон Каримов снова стал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте, второго — Шахло Турдикулова назначена вице-президентом Академии наук.

В сети распространилась запись, на которой замхокима Кызылтепинского района Улмас Истамов принуждал руководителей детских садов, школ, СЭС к сбору голосов на Open Budget и пригрозил увольнением. Он заявил, что заставит всех «исчезнуть», если не будет результата.

По приглашению Шавката Мирзиёева Узбекистан 5 апреля посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Переговоры пройдут в Хиве.

Экономика

Президент Узбекистана сообщил, что иностранные инвесторы предложили вложить 40 млн долларов и перестроить Юнусабадский дехканский рынок в шестиэтажный с двумя дополнительными этажами под землёй. По его словам, на рынке не хватает воздуха из-за того, что он одноэтажный.

За счёт 40 млн долларов на месте Яшнабадского филиала «Узпромстройбанка» на улице Махтумкули в Ташкенте планируется построить 21-этажное здание с ТРЦ. По словам президента, с такой инициативой выступил глава банка. Он поручил руководителям других банков реализовать такие же проекты.

В Юнусабадском районе 14 госорганизаций занимают 24,5 га площадей. Президент поручил премьеру и хокиму Ташкента переговорить с крупными девелоперами и предложить на их местах построить торговые объекты. Он также поручил разработать новые механизмы покупки автомобилей, отвечающих стандарту Евро-5.

Общество

Открытие хосписа для взрослых в Ташкенте, который должен стать национальным центром по внедрению человечных стандартов ухода за неизлечимо больными, вновь отложено. Хокимият обещает найти средства и достроить его осенью. Если это не будет сделано, онкологи намерены запустить международный сбор.

В Ташкенте скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала «Булокча» («Родничок») Раим Фархади. Он является автором более 50 книг и был частым гостем во многих школах.

На улице Махтумкули у старого ТашМИ в столице произошло ДТП с «КамАЗом» и 14 легковыми автомобилями, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Движение в сторону центра было временно закрыто. Фото.

Тела восьми погибших в ДТП в Казахстане граждан Узбекистана доставят на родину военным самолётом Минобороны. По поручению президента создана правительственная комиссия.

Президент Узбекистана посетил махаллю Гулбозор в исторической части Ташкента, где создана туристическая улица. Она может стать круглосуточной и будет частью «туристического кольца», создаваемого в Шайхантахурском районе.

В марте в Турции задержали узбекистанца по подозрению в причастности к ИГИЛ, однако это не подтвердилось, и его отпустили. Генконсульство Узбекистана в Турции рекомендовало согражданам не присоединяться к экстремистским каналам в мессенджерах, не хранить и не распространять нашиды и проповеди.

Четыре страны Центральной Азии и Азербайджан в июле проведут крупномасштабные совместные военные учения на казахстанской территории.

Делегация Европейского союза в Узбекистане запустила грантовые проекты по развитию гражданского общества. Финансирование в 3,5 млн евро разделено между 8 гражданскими инициативами, которые направлены на поддержку женщин, молодёжи, а также экологии и устойчивого управления водой.

Культура

Международный фестиваль оперы и балета «Ташкентская весна» пройдёт в ГАБТ имени Алишера Навои. Участие в фестивале примут артисты Узбекистана, а также приглашённые солисты из Италии, Германии, Казахстана и России.

Спорт

Узбекистан в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) улучшил свою позицию ещё на две строчки и поднялся на 64-е место.

Мир

3 апреля на Тайване произошло самое сильное землетрясение за последние 25 лет. Остров подвержен землетрясением, но их последствия для 23-миллионого населения удаётся снизить благодаря отличной подготовке к стихиям. Как Тайваню это удалось — в пересказе материалов Reuters, AP и National Post.

Белый дом поручил космическому агентству США NASA разработать единый стандарт времени для Луны и других небесных тел. Он станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников.

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