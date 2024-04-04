Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду посетил махаллю Гулбозор в Шайхантахурском районе Ташкента, где открылась туристическая улица. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Махалля расположена в исторической части города недалеко от рынка Чорсу, поэтому район специализирован на оказание туристических услуг, говорится в сообщении. В махалле проживают 2670 человек.





На улице и в домах махалли созданы дополнительные условия с сохранением их старинного облика. Коммуникационные сети проложены под землёй. Была внедрена система «Безопасный район».

Восстановлены исторические ворота у входа в улицу. Построен большой айван с резными колоннами, рядом с которым создан водоём. Организованы мастерские вышивки и ремёсел, хлебопекарня, рестораны национальной кухни, ювелирные магазины. Открыты выставки «История хлеба» и «Путешествие в древний Ташкент». Возводится трехзвездочная гостиница.





Улица станет частью создаваемого в Шайхантахурском районе «туристического кольца». Сообщается, что благодаря этому проекту у жителей выросли возможности для получения доходов. Они в основном заняты в сферах торговли, ремесленничества и услуг.

Президент принял участие в приготовлении сумаляка и поздравил жителей с месяцем Рамазан.





Он дал ответственным лицам указания продолжить развитие «туристического кольца» и увеличивать занятость в секторе туризма.

«Современные комплексы есть везде. Но мы можем привлекать иностранных туристов великой историей нашей страны. Поэтому необходимо превратить это место в работающий круглосуточно туристический центр, увеличивать количество этнографических объектов, демонстрировать наши национальные ценности, проводить различные фестивали», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Создание «туристического кольца» протяжённостью 20,7 км было запланировано постановлением президента от июня прошлого года.