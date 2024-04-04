В социальных сетях распространилась запись с участием заместителя хокима Кызылтепинского района Навоийской области по вопросам молодёжной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Улмаса Истамова, который заставлял руководителей организаций собирать голоса на платформе инициативного бюджетирования Open Budget.

Сообщается, что замхокима провёл собрание по конференцсвязи через Zoom, заявил, что сбор голосов для определённой инициативы (какой именно, неизвестно) — это поручение хокима района Бекзода Бобомуродова (назначен на этот пост в октябре 2023 года). Он также угрожал руководителям организаций увольнением за невыполнение плана по голосам.

«…Неважно, кто вы, колледж или [другая организация]. Сейчас хоким дал поручение. Если хотя один из вас не покажет результат, не обижайтесь. Шахриёр, СЭС, Шахриёр, дружище, либо показывай результат, либо пиши заявление и исчезни, понял или нет? Либо пиши заявление и уходи отсюда», — сказал Улмас Истамов.

Руководитель районного СЭС в ответ сказал, что «постарается» выполнить поручение, на что Улмас Истамов заявил: «Эй, дружище, свои старания будешь делать в другом месте. Ты мне сегодня покажешь результат. Если после обеда не соберёшь 100 голосов, исчезнешь, друг. Мне не нужны такие руководители, как ты. Сегодня вечером будет разбор», — заявил он.

Замхокима затем обратился к депутату районного кенгаша, заведующей детским садом №3 Нодире Атамуротовой.

«Почему вы не показываете результат? Мы с вами хорошо обращались, почему не показываете результат? На примере Атамуротовой я говорю остальным детсадам тоже, это относится ко всем. Я обращаюсь к детским садам „Акалтына“, детсады „Вангози“ вообще не показали изменений… Я скажу, что сегодня будут большие кадровые изменения. Минимум 50% заведующих детскими садами покинут должности», — предупредил Улмас Истамов.

Он поручил «свернуть все остальные дела и заняться Open Budget».

«Пойдёте к обочине дороги и проголосуете за второе место. Пусть все сделают выводы, по этому вопросу будет большое собрание. Если сегодня не будет изменений, уважаемые заведующие детскими садами, потом не обижайтесь. Без разницы, кем вы являетесь. Каждый должен сделать выводы и принести минимум 50 голосов. Если руководитель уважает себя, он сделает это, открыв на имя родственника SIM-карту. Если нужно масло, то я и масло вам дам. Я готов на это», — заявил замхокима.

Представитель хокимията сообщил, что представители детских садов №35, 8, 18 и 26 не выполнили поставленную задачу по сбору голосов. Он предупредил о предстоящем собрании по этому вопросу, где «не будет прощения никому».

Улмас Истамов обратился к человеку по имени Эркин Каримов.

«Эй, дружище, приготовь и съешь своё плутовство, понял? Ты тоже сегодня покинешь пост, предупреждаю. Тиллаев, директор 3-й музыкальной школы тоже уйдёт… Мне не нужны твои идиотские скриншоты с голосами, засунь их в одно место. Мне он клялся и обещал собрать 2000 голосов, повесив лапшу на уши, бессовестный. [Руководитель] спортивной школы тоже исчезнет сегодня», — подчеркнул он.

Замхокима предупредил, что заставит всех «исчезнуть», если они не покажут результат.

34-летний Улмас Истамов назначен замхокима Кызылтепинского района в феврале 2022 года. До этого он работал заведующим отдела народного образования.

Назначена проверка

В пресс-службе хокимията Навоийской области сообщили, что назначили служебную проверку в отношении замхокима по факту этого собрания и грубого обращения, и пообещали принять меры.

Областная администрация осудила «подобные неподобающие действия и неуважительное отношение к сотрудникам».

Национальная комиссия по вопросам противодействия торговле людьми и достойного труда заявила, что взяла ситуацию под контроль. Она пообещала дать правовую оценку действиям должностных лиц.