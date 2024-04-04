В возрасте почти 82 лет в Ташкенте 4 апреля скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала «Булокча» («Родничок») Раим Хакимович Фархади. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.
Раим Фархади родился 16 мая 1942 года в Самарканде. В 1955 году окончил Самаркандский медицинский институт, в 1971 году — Литературный институт имени Максима Горького.
Трудовую деятельность начал в 1967 году. Занимал такие должности, как лектор в молодёжной организации, заведующий отделом поэзии журнала «Звезда Востока», заместитель главного редактора издательства литературы и искусства имени Гафура Гуляма, редактор отдела культуры газеты «Народное слово» и другие.
До настоящего времени был председателем совета русскоязычной литературы Союза писателей и главным редактором «Булокча» («Родничок»).
Раим Фархади является автором более 50 книг в жанре прозы и поэзии. Он также был выдающимся переводчиком, являясь автором переводов на русский язык детских стихов на узбекском языке, а также газелей Навои и Бабура.
Одной из главных тем в его творчестве была любовь к природе. Раим Фархади был частым гостем в школах Ташкента и других городов Узбекистана.
В 1989 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Узбекистана», в 1999 году — орден «Дустлик».
ЧЕЛОВЕК
Раим Фархади
Чем отличается от птицы
Человек? -
Крылат. Он тоже в высь стремится
Из века в век.
На поле битвы, поле жатвы
Порывист, смел,
Он помнит всюду свой крылатый,
Людской удел.
Судьба рубцует то и дело
Прицельно зло…
Глядишь,
Всего-то уцелело
Одно крыло.
Он — Человек, —
Как это важно,
Сквозь боль и стон
И на одном крыле отважно,
Взлетает он!
* * *
Где упала матери слеза —
Проросла зелёная лоза.
Всюду, где прошли её следы,
Поднялись и расцвели сады.
Мать, — стоишь ты посреди долины.
На лице — глубокие морщины,
Будто в поле борозды темны…
Вся в трудах — с г ласковой весны
До багряных предзакатных дней,
До метельных яростных огней.,.
* * *
Я знаю, в чём спасенье мира:
В преображенье красоты.
Не сотвори себе кумира,
А сотвори себе цветы.