В возрасте почти 82 лет в Ташкенте 4 апреля скончался известный детский поэт, главный редактор детского экологического журнала «Булокча» («Родничок») Раим Хакимович Фархади. Об этом сообщила пресс-служба Союза писателей Узбекистана.

Раим Фархади родился 16 мая 1942 года в Самарканде. В 1955 году окончил Самаркандский медицинский институт, в 1971 году — Литературный институт имени Максима Горького.

Трудовую деятельность начал в 1967 году. Занимал такие должности, как лектор в молодёжной организации, заведующий отделом поэзии журнала «Звезда Востока», заместитель главного редактора издательства литературы и искусства имени Гафура Гуляма, редактор отдела культуры газеты «Народное слово» и другие.

До настоящего времени был председателем совета русскоязычной литературы Союза писателей и главным редактором «Булокча» («Родничок»).

Раим Фархади является автором более 50 книг в жанре прозы и поэзии. Он также был выдающимся переводчиком, являясь автором переводов на русский язык детских стихов на узбекском языке, а также газелей Навои и Бабура.

Одной из главных тем в его творчестве была любовь к природе. Раим Фархади был частым гостем в школах Ташкента и других городов Узбекистана.

В 1989 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Узбекистана», в 1999 году — орден «Дустлик».

ЧЕЛОВЕК

Раим Фархади

Чем отличается от птицы

Человек? -

Крылат. Он тоже в высь стремится

Из века в век.

На поле битвы, поле жатвы

Порывист, смел,

Он помнит всюду свой крылатый,

Людской удел.

Судьба рубцует то и дело

Прицельно зло…

Глядишь,

Всего-то уцелело

Одно крыло.

Он — Человек, —

Как это важно,

Сквозь боль и стон

И на одном крыле отважно,

Взлетает он!



* * *



Где упала матери слеза —

Проросла зелёная лоза.

Всюду, где прошли её следы,

Поднялись и расцвели сады.

Мать, — стоишь ты посреди долины.

На лице — глубокие морщины,

Будто в поле борозды темны…

Вся в трудах — с г ласковой весны

До багряных предзакатных дней,

До метельных яростных огней.,.



* * *



Я знаю, в чём спасенье мира:

В преображенье красоты.

Не сотвори себе кумира,

А сотвори себе цветы.