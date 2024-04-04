Делегация Европейского союза в Узбекистане 3 апреля запустила грантовые проекты по развитию гражданского общества в стране.

Финансирование ЕС общей суммой 3,5 млн евро получили 8 инициатив, нацеленных на расширение прав и возможностей гражданского общества, особенно женщин и уязвимых групп в Узбекистане.

«Отдавая приоритет проектам для женщин, детей и уязвимых групп, мы усиливаем их голоса, содействуем инклюзивному развитию и продвигаем или оказываем поддержку программе реформ в Узбекистане. Вместе с гражданским обществом и государственными партнёрами мы вносим свой вклад в плюрализм и инклюзивность, необходимые для процветания демократии и мирного общества», — отметила посол Европейского союза в Узбекистане Шарлотта Адриан.





Проекты, получившие финансирование, выиграли конкурс заявок, объявленный Делегацией ЕС в Узбекистане в 2023 году. Их реализация запланирована на 2024−2026 годы.

Гранты направлены на то, чтобы укрепить потенциал организаций гражданского общества в области инклюзивного развития, гендерного равенства, продвижение «зелёной повестки» и повышение гендерной отзывчивости.

Ниже — подробнее о проектах.

Усиление организаций гражданского общества из Самарканда, Намангана и Ташкента, работающих с женщинами и молодёжью

Цель проекта: Повышение потенциала организаций гражданского общества в Ташкенте, Намангане и Самарканде, работающих с уязвимыми группами населения. Снижение стигмы и дискриминации ВИЧ-инфицированных, людей, употребляющих наркотики, работников секс-бизнеса (особенно женщин и молодёжи).

Как проект достигнет целей: 15 организаций гражданского общества получат возможность участвовать в проведении общественных кампаний и политическом диалоге с правительством. Медицинские работники, включая сотрудников СПИД-центра, пройдут тренинги по повышению осведомлённости. Министерство дошкольного и школьного образования выпустит учебное пособие для учителей по противодействию стигме и дискриминации среди молодежи.

Партнёры: AFEW International (Нидерланды), неправительственная организация «Ишонч ва хаёт» (Ташкент), центр «Нурбону» (Самарканд).

Места реализации: Самарканд, Наманган, Ташкент.

Бюджет: 469 тысяч евро

Предоставление методологии для организаций гражданского общества по поддержке девочек и женщин — жертв гендерного насилия

Цель проекта: Внедрение методологии выявления гендерного насилия, распространение знаний о том, как поддержать жертв и направить их в соответствующие службы.

Как проект достигнет целей: 30 организаций гражданского общества, которые работают с женщинами и девочками, получат методологические ресурсы для работы с жертвами насилия. Как ожидается, после этого они смогут провести соответствующие тренинги для махаллей, женских советов и муниципалитетов, чтобы передать эти знания. Результаты проекта будут представлены лицам, принимающим решения в сфере защиты женщин от насилия, чтобы включить их в государственную политику гендерного равенства и борьбы с насилием.

Партнёры: Центр MARTA (Латвия), Центр поддержки гражданских инициатив, неправительственная организация Nihol.

Места реализации: по Узбекистану.

Бюджет: 414 тысяч евро.

Укрепление организаций гражданского общества и их координация с государственными органами

Цель проекта: скоординировать между собой, а также с государством организации гражданского общества.

Как проект достигнет целей: Сперва будут определены потребности организаций гражданского обществ, затем для них будут обучены тренеры, которые, в свою очередь, проведут тренинги в каждом регионе. Ожидается, что это усилит потенциал организаций гражданского общества для работы в сфере прав молодёжи и женщин, гендерного равенства, медиаграмотности, окружающей среды и изменения климата, а также их участие в диалоге с государством по вопросам национальных политик в этих направлениях.

Партнёры: Saferworld (Бельгия), некоммерческая организация «Диалог» (Ташкент), Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана.

Места реализации: по Узбекистану.

Бюджет: 474 тысячи евро.

Медианавыки для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей молодых женщин в Узбекистане

Цель проекта: Повышение вовлеченности женщин и молодёжи, расширение их участия в принятии управленческих решений. Повышение цифровой грамотности, особенно среди молодых женщин, для противостояния гендерной дезинформации.

Как проект достигнет целей: Повышение квалификации журналистов и блогеров Узбекистана при освещении гендерных проблем и женского дискурса. Выделение субгрантов для мололежных организаций для обучения медиаграмотности, а также субгрантов для 10 женских организаций гражданского общества для проведения ими собственных инфокампаний по гендерному равенству и правах девочек и женщин.

Партнёры: Академия Deutsche Welle (Германия), Центр развития современной журналистики (Ташкент).

Места реализации: по Узбекистану.

Бюджет: 500 тысяч евро.





Содействие гендерно-трансформационным сообществам посредством гражданского участия

Гендерно-трансформационные подходы подразумевают борьбу с гендерным неравенством путём противодействия вредным гендерным нормам, ролям и отношениям. Это понятие включает также пересмотр традиционного типа разделения работы по дому и развитие лидерских качеств у женщин.

Цель проекта: Восполнение дефицита знаний о гендере и правах женщин, их активного участия в общественной жизни и принятии решений.

Как проект достигнет целей: Открытие профессиональных курсов для уязвимых групп населения по универсальным навыкам и правам человека, бизнесу и гендерному анализу. В проекте также примут участие отделы Министерства занятости и сокращения бедности на местах, Министерство юстиции и Комиссия по гендерным вопросам при Сенате.

Партнёры: DVV International Uzbekistan, Республиканский центр социально-экономического развития «Сабр».

Места реализации: Самарканд, бухара, Андижан, Гулистан, Ургут, Акдарья, Пешкун, Вобкент, Олтинкуль, Андижанский район, Гулистанский район.

Бюджет: 473 тысячи евро.

Участие организаций гражданского общества в устойчивом управлении водными ресурсами

Цель проекта: Повышение осведомлённости о водном дефиците.

Как проект достигнет целей: Создание виртуальной платформы, посвящённой сохранению водных ресурсов, а также фильма об успешных кампаниях по налаживанию диалога между государственным и частным секторами, проведение тематического фестиваля.

Партнёры: Европейские предприниматели — Европейская конфедерация ассоциаций малых и средних предприятий (Бельгия), Эколого-ресурсный центр «Экомактаб», Центр развития национальной кинематографии Узбекистана.

Места реализации: Ферганская долина, Джизакская и Сурхандарьинская области, результаты работы также распространятся по всему Узбекистану, а также в Брюсселе.

Бюджет: 400 тысяч евро.

Содействие расширению экономических прав и возможностей женщин и молодёжи в секторах «зелёной» и циркулярной экономики

Циркулярная экономика — экономика, основанная на возобновлении ресурсов.

Цель проекта: Расширение возможностей женщин и молодёжи в участии в цепочках создания стоимости в агролесоводстве и циркулярной экономике, а также создание благоприятных условий для наиболее уязвимых женщин с развитием предпринимательства, повышения благосостояния и социальной инклюзивности.

Как проект достигнет целей: Проект будет способствовать улучшению доступа предприятий, возглавляемых женщинами в «зелёной» экономике, к финансированию, а также созданию для таких предприятий бизнес-инкубатора.

Партнёры: Международная женская ассоциация Мальмё (Швеция), негосударственная некоммерческая организация Mehr Ko’zda, Центр агроинформации и инноваций Узбекистана.

Места реализации: Самаркандская, Джизакская, Ферганская и Ташкентская области.

Бюджет: 474 тысячи евро.

Расширение возможностей гражданского общества для продвижения и защиты прав человека, уязвимых групп и окружающей среды в отдельных регионах Узбекистана

Цель проекта: Помощь организациям гражданского общества в защите и улучшении жизни уязвимых групп, расширение взаимодействия с политиками и общественностью по приоритетным проблемам гражданского общества.

Как проект достигнет целей: Проведение тренингов для активистов гражданского общества по международным и национальным стандартам прав человека, а также в области менеджмента организаций гражданского общества. Выделение субгрантов на поддержку инновационных проектов в области прав человека.

Партнёры: Международное партнёрство по правам человека (IPHR) (Бельгия), Центр социально-правовой поддержки для женщин и детей «Мехржон» (Фергана).

Места реализации: Ферганская область и Ташкент.

Бюджет: 436 тысяч долларов.