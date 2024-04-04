Администрация президента США поручила NASA установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел, сообщает Reuters со ссылкой на служебную записку главы управления научно-технической политики Белого дома (OSTP).

Из записки следует, что космическое агентство должно разработать план по внедрению «скоординированного лунного времени» (Coordinated Lunar Time, LTC) к концу 2026 года.

Как отмечает агентство, единый стандарт времени на Луне станет эталоном времени для лунных космических аппаратов и спутников, для которых важна предельная точность при выполнении задач.

В документе говорится, что для человека на Луне земные часы в среднем отстают на 58,7 микросекунды за сутки и имеют другие периодические отклонения. В Белом доме считают, что без единого временного стандарта возникнут сложности в обеспечении безопасности передачи данных между космическими кораблями и синхронизации связи между Землёй, лунными спутниками, базами и астронавтами, пишет агентство.

Расхождения во времени также могут привести к ошибкам при работе с картографией и геолокацией на самой Луне и её орбите, полагают в OSTP.

Процесс внедрения LTC потребует согласования в том числе с 36 странами — участницами программы «Артемида» по международной деятельности на Луне и в космосе. В рамках этой программы NASA намерено в ближайшие годы отправить на Луну астронавтов и создать научную лунную базу, которая могла бы помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс.