На месте здания Яшнабадского филиала «Узпромстройбанка» (SQB) на улице Махтумкули в Ташкенте (недалеко от бывшего рынка «Ташсельмаш») планируется построить 21-этажное здание. Об этом на сессии городского кенгаша в среду сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Азиз Акбаржонов.

Сейчас трёхэтажный филиал банка занимает около 50 соток земли. По словам президента, с такой инициативой выступил председатель правления «Узпромстройбанка» Азиз Акбаржонов.

«Акбаржонов сам вышел с инициативой за счёт 40 млн долларов построить на месте банка 21-этажное здание, в котором первые четыре этажа займёт торгово-развлекательный комплекс, пятый этаж — банк, верхние этажи — офисы и квартиры, а также создать 4000 рабочих мест. Вот какие проекты нужно делать на Юнусабаде», — сказал глава государства (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев поручил руководителям других банков взять пример и реализовать такие же проекты на месте филиалов финучреждений, чтобы увеличить число предпринимателей, рабочие места и поступления.