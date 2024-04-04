Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на сессии кенгаша народных депутатов Ташкента в среду заявил о многих незадействованных возможностях в Юнусабадском районе столицы.

Как мы уже писали, он поручил Кабинету министров провести инвентаризацию неэффективно используемых государственных объектов и утвердить программу размещения на их месте проектов, которые создадут высокодоходные рабочие места в промышленности и сфере услуг.

Согласно озвученной президентом информации, в этом районе 14 государственных организаций занимают 24,5 га площадей.

«Поэтому, если премьер-министра [Абдулла Арипов] и новый хоким [Шавкат] Умурзаков переговорят с крупными девелоперами и предложат на их местах построить торговые и сервисные объекты, они без проблем могут создать 7000 высокодоходных рабочих мест», — сказал глава государства (цитата по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).

Ранее сообщалось, что президент предложил передать старые здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура бизнесу для создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.

Шавкат Мирзиёев также отметил задержку строительства нового здания на 200 мест для 7-й городской больницы. Он сказал, что после ввода в эксплуатацию нового здания корейские инвесторы готовы за 160 млн долларов построить на старом месте больницы новую многопрофильную клинику на 420 мест.

Кроме того, для улучшения экологической ситуации в Ташкенте президент поставил задачу Центральному банку и Министерству экономики и финансов разработать новые механизмы покупки автомобилей, отвечающих стандарту Евро-5.