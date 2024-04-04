Юнусабадский дехканский рынок и рынок Ахмада Дониша в Юнусабадском районе Ташкента планируется сделать шестиэтажными. Об этом на сессии столичного кенгаша 3 апреля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он сказал, что в условиях крайней ограниченности площадей в Ташкенте необходимо развивать промышленность и торговлю за счёт вертикального роста имеющейся инфраструктуры.

«Например, Юнусабадский дехканский рынок, расположенный на площади 4,8 гектара, там не хватает воздуха из-за того, что он одноэтажный. Председатель правления „Алокабанка“ [Каммуна] Ирисбекова, иностранные инвесторы предложили перестроить [рынок] с двумя этажами под землёй и с шестью этажами над землёй, вложить 40 млн долларов инвестиций и создать 2500 рабочих мест», — сообщил президент в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Кроме того, в малой промышленной зоне Юнусабадского района с 91 зданием и сооружением на площади 16,5 га также можно расширить площади, сказал Шавкат Мирзиёев. В частности, предлагается перестроить в 3−4 этажа 77 тысяч зданий, чтобы создать дополнительно 200 тысяч кв. м. площадей.

В результате ожидается рост промышленного производства в районе с 850 млрд до 2,5 трлн сумов, экспорта — с 24 млн до 80 млн долларов, бюджетных поступлений — со 100 млрд до 300 млрд сумов, рабочих мест — с 1500 до 4500 человек.

Как мы писали, на сессии президент также предложил передать здания восьми госучреждений на проспекте Амира Темура бизнесу для реконструкции и создания торговых объектов, офисов и гостиниц с подземными стоянками.

В декабре глава государства заявил, что базары необходимо превратить в «визитную карточку» Узбекистана. Он поручил разработать проект новых современных рыночных комплексов, отражающих национальную культуру.

В январе Шавкату Мирзиёеву были представлены проекты по превращению рынков исторических городов в комплексы, привлекательные для туристов, а также проекты новых рынков в Ташкенте и других городах. Сообщалось о разработке отдельной программы по «облагораживанию» 515 рынков.

В феврале президент заявил, что из-за отсутствия генпланов некоторые города и посёлки Узбекистана расширяются только за счёт увеличения площадей, а это ведёт к росту затрат на инфраструктуру и уменьшению сельхозземель.