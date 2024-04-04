Завершение строительства хосписа для взрослых в Ташкенте вновь откладывается. Об этом «Газете.uz» сообщил онколог Яхъё Зияев. На свой странице в Facebook он написал, что на встрече в Законодательной палате Олий Мажлиса в ноябре 2023 года представитель хокимията обещал достроить хоспис к апрелю.

«Я неделю назад пошёл, ничего не было, — рассказал Яхъё Зияев в своей публикации. — Думал, ОК, даже если с опозданием начнут, и то победа, не стоит негативить и принимать реалии. Но ничего не началось!»

Фасад хосписа в августе 2023 года. По словам Яхъё Зияева, в апреле 2024 года он выглядит примерно так же.



Открытие ташкентского хосписа для взрослых откладывается с 2019 года. Он должен стать республиканским методологическим центром по внедрению международных стандартов обезболивания и ухода за паллиативными больными.

«Это значит разработку алгоритмов и механизмов обеспечения комфорта людям в их последние дни, облегчение их страданий и поддержку их семей, внедрение [этих стандартов] по всему Узбекистану.», — пояснил онколог.

Яхъё Зияев.



Клиническая база этого учреждения также должна положить начало открытию кафедры хосписной и паллиативной службы. Организовать методологический центр в других регионах невозможно из-за централизованной системы управления. До тех пор, пока открытие хосписа в Ташкенте откладывается, ежегодно в муках умирают десятки тысяч взрослых и детей с онкологическими, гематологическими, неврологическими и иммунологическими заболеваниями.

«Газета.uz» обратилась в пресс-службу хокимията Ташкента за комментарием по вопросу очередной задержки открытия хосписа в столице. После обращения редакции онкологов Яхъё Зияева и Рустама Нарбаева пригласили на встречу с представителем администрации столицы. На встрече также присутствовали представители компании-подрядчика Comfort Engineering Group, рассказал Яхъё Зияев.

«[Подрядчики] доложили, что работа приостановилась из-за отсутствия денег, что из 18 млрд сумов, необходимых для завершения строительства хосписа, на счёт компании поступило только 1,44 млрд сумов, и на эту сумма начали устанавливать двери в палаты», — отметил врач.





По его словам, для завершения строительных и ремонтных работ в здании необходимо сделать отделку, а также приобрести и установить мебель и оборудование. Кроме того, требуется благоустройство территории.

«Все немедецинское — за счёт хокимията, медицинское — Министерства здравоохранения», — уточнил Яхъё Зияев.





Представитель хокимията обещал в течение 10−15 дней обсудить ситуацию с хокимом Ташкента Шавкатом Умурзаковым.

Онколога заверили, что «если не удастся получить бюджетные деньги на завершение строительства хосписа, то их достанут из других источников и достроят хоспис до сентября».

«Я попросил его сообщить нам, если город не выделит средства, чтобы мы могли запустить международную краудфандинговую кампанию по сбору средств на открытие хосписа», — сказал Яхъё Зияев.

В хокимияте Ташкента на запрос «Газеты.uz» сообщили, что на встрече обсуждались сроки и необходимые действия для завершения работ. В администрации пообещали предпринять усилия для ускорения реализации затянувшегося проекта.

Отметим, что в ноябре 2023 года на встрече в нижней палате парламента, о которой писала «Газета.uz», представитель хокимията, по словам онколога Рустама Нарбаева, сказал, что у города нет средств на открытие хосписа.

«Я спросил, как можно говорить, что нет денег, если проводят какие-то фестивали, концерты, мероприятия, — рассказывал „Газете.uz“ Рустам Нарбаев. — Я каждый божий день отказываю взрослым онкобольным, которым нужна хосписная помощь, потому что не могу принять их в детский хоспис. Вечером того дня я узнал, что хокимият Ташкента выделил почти 12 млрд сумов на проведение ежемесячных встреч „Школа бабушек“, „Чайхана отцов“. Несколько дней спустя кенгаш выделил 5 млрд сумов на покупку саженцев цветов. А на достойный уход из жизни онкобольных у города якобы денег нет».

В феврале текущего года президент Узбекистана подписал указ об открытии до конца года в каждом регионе страны минимум по одному хоспису для пациентов с тяжёлыми гематологическими, онкологическими и клинико-иммунологическими заболеваниями. На их создание планировалось объявить международные гранты Общественного фонда по поддержке ННО при Олий Мажлисе.

Для реализации этих планов необходим методологический центр, создание которого на базе ташкентского хосписа поручалось создать постановлением главы государства ещё в 2017 году.