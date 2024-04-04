В руководстве Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана произведены новые назначения, сообщила пресс-служба министерства.

Шохурх Далиев.

Шохрух Хожиакбарович Далиев назначен на должность первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций. До назначения он в течение многих лет работал на ответственных должностях в Кабинете министров.

На этом посту он сменил Комилжона Каримова, который снова стал ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.

Отабек Махкамов.

Отабек Мухторович Махкамов стал заместителем министра высшего образования, науки и инноваций. До назначения занимал ответственные должности в Администрации президента.

На этом посту он сменил Шахло Турдикулову, которая назначена вице-президентом Академии наук.

Комилжон Каримов и Шахло Турдикулова занимали указанные должности с января 2023 года.