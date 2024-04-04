Сборная Узбекистана по футболу в апрельском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) поднялась на две строчки — с 66-го на 64-е место. Сейчас у национальной команды 1386,58 балла.

С 15 февраля по 4 апреля национальная команда провела только два матча второго отборочного раунда к чемпионату мира-2026 против Гонконга, победив со счётом 0:2 и 3:0. Благодаря этому, футболисты Узбекистана вышли в третий отборочный раунд квалификации. Следующие игры отбора команда проведёт против Туркменистана и Ирана в июне.

Сборная остаётся на 8-е место в азиатском рейтинге. В топ-10 сильнейших команд Азии также входят Япония (18-е место в мире), Иран (20), Южная Корея (23), Австралия (24), Катар (34), Саудовская Аравия (53), Ирак (58), ОАЭ (67) и Иордания (71).

На первом месте остаются чемпионы мира, сборная Аргентины (1858 баллов), на втором месте располагается команда Франции (1840,59). В тройку лидеров вошла Бельгия (1795,23), которая обошла сборную Англии (1794,9).