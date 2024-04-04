Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в июле проведут совместные военные учения на казахстанской территории, сообщила пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

Министры обороны этих стран 4 апреля в Актау провели совещание по планированию командно-штабных учений «Бірлестік-2024» («Объединение-2024*) и подписали соответствующий совместный план.

Крупномасштабные учения намечено провести на территориях полигона «Оймаша», а также на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.

Как отмечается в сообщении, на совещании обсуждёны вопросы по подготовке к учениям и задачами, которые предстоит выполнить.