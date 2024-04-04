Утром 3 апреля на Тайване произошло самое сильное землетрясение за последние 25 лет. Жертвами стихии, по меньшей мере, стали девять человек, свыше 800 пострадали. Это относительно небольшое число погибших для страны с 23-миллионным населением, которое резко контрастирует с ущербом от землетрясений в других странах, включая развитые. Так, землетрясение в Крайстчерче (Новая Зеландия) в 2011 году унесло жизни 165 человек, а в результате землетрясения в Непале в 2015 году погибли почти 10 тысяч человек.

«Газета.uz» пересказывает материалы Reuters, AP и National Post о том, как Тайвань, подверженный землетрясениям, так хорошо справляется с ними.

Почему на Тайване часто происходят землетрясения

Остров Тайвань расположен в сейсмически активной зоне под названием Тихоокеанского «огненного кольца» — это линия сейсмических разломов, окружающей Тихий океан, где происходит большинство землетрясений в мире.

Район особенно уязвим для землетрясений из-за напряжения, накопленного в результате взаимодействия двух Филиппинской и Евразийской тектонических плит.

Как Тайвань готовится к землетрясениям

По данным тайваньских властей, сила землетрясения в среду составила 7,2, в то время как Геологическая служба США оценила его силу в 7,4. Подземные толчки разрушили порядка 125 зданий по всему острову, половину из них — в Хуаляне, малонаселённом горном районе. При этом в столице страны Тайбэе ущерб был незначительный, хотя там ощущались сильные толчки.

Землетрясение произошло в утренний час пик, но не особо нарушило дорожный трафик — всего через несколько минут родители провожали своих детей в школу, а рабочие ехали в офисы, отмечает AP.

«Готовность Тайваня к землетрясениям является одной из самых передовых в мире, — отмечает Стивен Гао, сейсмолог и профессор Университета науки и технологий Миссури (США). — На острове внедрены строгие строительные нормы и правила, создана сейсмологическая сеть мирового класса и проводятся широкомасштабные кампании по просвещению общественности по вопросам сейсмической безопасности».

Правительство с 1970-х годов ужесточает строительные нормы и пересматривает уровень сейсмостойкости для новых и существующих зданий, а также предлагает субсидии жителям, желающим проверить сейсмостойкость своих зданий.

На фото и видео от 3 апреля видны здания в Хуаляне, нависшие под невероятными углами, пишет National Post. «Здания висят над улицами, окружённые небольшими обломками, но в остальном целые, а вокруг них краны и спасатели. В некоторых случаях можно увидеть кондиционеры, прикреплённые к окнам, многие из которых не разбились», — пишет издание.

После землетрясения 1999 года, когда были разрушены более 4500 зданий, тайваньские власти проверили и укрепили тысячи общественных зданий, построенных до 1997 года. С тех пор правительство также реализовало несколько других программ по укреплению зданий, в том числе школ и частных домов.

«В Тайване в течение очень долгого времени существовали очень высокие стандарты строительства, — отмечает Кристи Роу, заведующая кафедрой геологии землетрясений в Университете Макгилла в Монреале (Канада). — Поэтому эти землетрясения, даже если они и приводили к разрушениям, это не сравнится с тем, как другая страна пострадала бы от такого же землетрясения».

Землетрясение 1999 года, которое произошло 21 сентября, также послужило стимулом для правительства Тайваня ужесточить законодательство по управлению чрезвычайными ситуациями, пишет Reuters. В стране создали два центра по координации и обучению на случай землетрясений, а 21 сентября стал днём проведения общенациональных учений по ликвидации последствий стихийных бедствий. Люди получают на мобильные телефоны ложные тревоги о землетрясении и цунами, а в школах по всему острову проводятся учения по эвакуации.

Кроме того, система оповещения, которую используется при землетрясении, — это та же самая система, которую правительство активирует для предупреждения о надвигающемся налёте китайской авиации. В городах и уездах Тайваня также круглосуточно дежурят спасатели, готовые практически мгновенно отреагировать на стихийное бедствие.

Ещё одним фактором, который, по мнению экспертов, помогает Тайваню справляться с землетрясениями, является культура взаимопомощи в подобных ситуациях. «Они знают, что делать, знают, как помочь друг другу. У каждого есть подготовка: от того, что вы делаете дома до школ, муниципалитетов», — подчёркивает Роу.

Глава сельского уезда в Хуаляне Чанг Дун-яо в комментарии Reuters назвал ключевой координацию местных властей с правительственными ведомствами в случае ЧС. По его словам, после землетрясения магнитудой 6,4 в 2018 году, в результате которого погибли семь человек, местные власти усилили координацию с государственными органами и неправительственными организациями, чтобы улучшить реагирование на стихийные бедствия.

В этот раз чиновники округа и полиция вместе с другими подразделениями помогали эвакуировать жителей из пострадавших районов Хуаляня, а также расчищали одно из повреждённых зданий. «Каждый выполняет свою работу. Правительство округа и местная администрация работали вместе, чтобы максимально минимизировать ущерб», — отметил Чанг.