В социальных сетях 27 марта распространилось сообщение о том, что сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 70 человек, подозреваемых в принадлежности к международной террористической группировке ИГИЛ.

Как сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле, среди задержанных оказался 39-летний гражданин Узбекистана, уроженец Андижанской области.

В результате работы адвокатов утверждения о причастности узбекистанца к ИГИЛ, не подтвердились, его отпустили.

Генконсульство Узбекистана опубликовало несколько рекомендаций для узбекистанцев в Турции, которые помогут не попасть в сети деструктивных течений:

не состоять в каналах экстремистской направленности в Telegram, Instagram, Tik-Tok, YouTube и WhatsApp, не посещать сайты с подобным контентом;

не хранить на телефонах и не распространять нашиды, религиозные проповеди и фотографии;

не отвечать на приглашения и предложения религиозного характера от неизвестных по электронной почте.

В январе Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал обновлённый список материалов, признанных Верховным судом как содержащие идеи экстремизма и терроризма. В комитете призвали не распространять материалы включённых в список сайтов и каналов, а также не нажимать кнопки «Нравится» (Like) под таким контентом.