В Ташкенте на улице Махтумкули в районе 10:30 в четверг произошла крупная авария с участием не менее 15 автомобилей. Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Газеты.uz».

В аварии столкнулись два большегрузных автомобиля, включая «КамАЗ», гружённый бетонными плитами, и множество легковых автомобилей. У некоторых машин повреждения серьёзные, у других — незначительные. Два автомобиля через бетонный разделитель вылетели на встречную полосу.

Из-за ДТП были заблокированы три полосы из четырёх и образовалась длинная пробка. Позже движение в сторону центра от перекрёстка с проспектом Мирзо Улугбека было на время закрыто.

На место прибыли сотрудники ДПС, машины пропускаются по одной свободной полосе. Врачи скорой помощи оказывают помощь пострадавшим.

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