Международный фестиваль оперы и балета «Ташкентская весна» пройдёт в Государственном Большом академическом театре имени Алишера Навои с 7 по 28 апреля. Этот фестиваль проводится в столице почти 17 лет.

По инициативе посольства Италии в Узбекистане в фестивале примут участие профессор Миланской консерватории, дирижёр Симфонического оркестра имени Джоаккино Россини Даниэль Аджиман, оперные солисты Валентино Бои и Паоло Лардицционе.

Среди зарубежных гостей — солисты театров оперы и балета Германии, Грузии, Казахстана, но наибольшее число участников — из России. В дни фестиваля на ташкентскую сцену выйдут артисты Мариинского и Большого театров, «Геликон-Оперы» и «Новой Оперы».

Местных дирижёров за пультом будут сменять коллеги из России, Италии и Германии.

Программа фестиваля

7 апреля — опера «Проделки Майсары», Сулейман Юдаков.

12 апреля — опера «Бал-маскарад», Джузеппе Верди.

14 апреля — опера «Богема», Джакомо Пуччини.

18 апреля — балет «Лебединое озеро», Пётр Чайковский.

20 апреля — опера «Тоска» Джакомо Пуччини.

21 апреля — опера «Риголетто», Джузеппе Верди.

24 апреля — балет «Дама с камелиями», Джузеппе Верди, Педро Масканьи.

26 апреля — балет «Жизель», Адольф Адан.

28 апреля — опера «Травиата», Джузеппе Верди.