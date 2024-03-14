Утром в четверг жителей Ташкента врасплох застала сильная метель. Буквально за полчаса город покрылся снегом. На какое-то время ухудшилась видимость. Из-за отключившихся светофоров на некоторых перекрёстках возникли пробки. Местами упали деревья. Фоторепортаж «Газеты.uz».

На совещании в Сайхунабадском районе президент Шавкат Мирзиёев объявил об отставке первого замхокима Сырдарьинской области, хокима района и его первого заместителя. Он заявил, что в районе не растёт предпринимательство и «не чувствуется дыхание Нового Узбекистана».

Президент Узбекистана рассказал о «Сайхунабадском опыте» по повышению доходов населения путём задействования возможностей приусадебных хозяйств. Для каждой из 19 махаллей разработают бизнес-планы исходя из критерия «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода».

Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территорий двух районов области в состав столичного района «Новый Ташкент». Выделяется на 8,51 га больше земель, чем предполагалось ранее.

Центральный банк Узбекистана решил сохранить основную ставку без изменений на уровне 14%. Регулятор отметил замедление производства продуктов питания, что может вызвать несоответствие спроса и предложения или создать давление на импорт. Также ожидается сохранение дефицита торгового баланса.

Акционеры оптового рынка сельхозпродукции «Куйлюк» решили прекратить деятельность, поскольку в течение последних двух месяцев нет ни официальной, ни неофициальной информации о том, в какой форме рынок будет продолжать работу.

Даврон Хидоятов, руководивший Чирчиком с 2021 года, освобождён от должности в связи с переходом на другую работу. О новом назначении официально не сообщалось. Раньше он был хокимом Ташкентской области, первым замхокима Ташкента и председателем Госкомконкуренции.

По итогам февраля продажи всех видов автомобилей в Узбекистане упали на 20,4% за месяц и на 6,3% в годовом выражении. Спрос на легковые авто сократился на 14%.

Узбекистанский профессиональный боксёр Исраил Мадримов, завоевавший чемпионский титул WBA, получил президентский подарок — автомобиль Tahoe, цена которого составляет 1,04 млрд сумов.

Суд назначил пять суток ареста водителю такси в Ташкенте, который домогался несовершеннолетней пассажирки.

Махалля «Дари-занжир» в Самарканде, внесённая в Национальный перечень недвижимых объектов культурного наследия, разрушается. Комплекс уже несколько раз включался в госпрограмму с целью ремонта и консервации, однако работы так и не были проведены.

Первые призывники Узбекистана отправились к местам прохождения срочной военной службы. Торжественные мероприятия в сборных пунктах управлений по делам обороны прошли во всех областях. Фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин проводил самаркандских новобранцев и своего брата в их рядах.

В мире

В мире постепенно стихает ажиотаж вокруг электромобилей, крупнейшие автопроизводители сокращают или откладывают планы по их выпуску, пишет CNBC. Многие компании переходят к производству гибридных моделей.

Парламент Кыргызстана без обсуждения одобрил резонансный законопроект об «иностранных представителях», аналогичный российскому закону об иноагентах. С критикой проекта выступали международные организации, правозащитники и журналисты.

Власти Дании намерены продлить срок срочной службы в армии и ввести воинскую обязанность для женщин. Таким образом правительство хочет достичь «полного равенства между полами».

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