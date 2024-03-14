В Самарканде под угрозой исчезновения находятся 130 объектов культурного наследия, в их числе древняя махалля «Дари-занжир» общей площадью 70,13 кв. м. Об этом сообщает «Самаркандский вестник» со ссылкой на данные областного управления культурного наследия.

В ХI веке комплекс «Дари-занжир» был крепостью, а в конце ХIV века стал махаллей в восточно-южной части Самарканда.

«На этой территории жили Амир Темур и его близкие родственники, а позже сюда переселились и религиозные деятели со своими семьями. Чтобы защитить своих женщин от номахрамов (нечистых), они закрывали их за дверьми, увешанными кованными цепями, отсюда и пошло её название („занжир“, или „занжил“ означает „цепь“ — ред.). В конце XIV — начале XV века возле худжр „Дари-занжир“ стояла большая мечеть, часть её комнат использовалась для занятий. В годы своего проживания в Самарканде Алишер Навои обучался в этих кельях», — рассказал житель махалли Журахон Маллахожаев, который ранее был председателем этой махалли.





В 2009—2016 годах Журахон Маллахожаев предложил отреставрировать объект на средства предпринимателей, но «ответственные лица отказали в просьбе, ссылаясь на то, что это нанесёт ущерб культурному наследию». Только в 2014 году ему пообещали отреставрировать объект и выделить деньги, однако до сих пор практически ничего не сделано, комплекс находится в руинах.

«Одно помещение уже обрушилось. Остальные три худжры используются под склад. Если комплекс не будет взят под охрану в ближайшее время, то и остальная его часть может быть потеряна навсегда», — объяснил председатель махалли.

Исполняющий обязанности начальника областного управления культурного наследия Зиёдулло Насимов сообщил, что комплекс внесён в Национальный перечень недвижимых объектов культурного наследия.

В сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом культурного наследия и Управлением реставрации культурного наследия планируется разработать проектно-сметную документацию комплекса, на основании которого на объекте будут проводиться ремонтно-реставрационные и консервационные работы.

В предыдущие годы комплекс уже несколько раз включался в государственную программу с целью ремонта и консервации, однако работы не были проведены.