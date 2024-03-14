Жогорку Кенеш (парламент Кыргызстана) принял в третьем — последнем — чтении поправки к закону «О некоммерческих организациях», которые вводят понятие «иностранный представитель», сообщает 24.kg.

Принятые поправки, по мнению правозащитников и журналистов, аналогичны российскому закону об иностранных агентах, поэтому кыргызские СМИ неофициально называют его «законом об иноагентах». Издание Factcheck.kg проводило анализ документа, пока он был на стадии обсуждения, и выяснило, что законопроект на 69,2% скопирован с идентичного закона в России.

Как отмечает Kloop, голосование за проект закона прошло без обсуждения и продлилось две минуты. «За» проголосовали 66 депутатов, пять — «против». Теперь документ должен подписать президент.

Согласно законопроекту, иностранным представителем считается некоммерческая организация, получающая финансирование из-за рубежа и участвующая в «политической деятельности» в Кыргызстане, в том числе в интересах иностранных источников. Под такой деятельностью понимается проведение акций, чтобы воздействовать на госорганы и общественное мнение.

Документ обязывает НКО предоставлять властям информацию об источниках финансирования, имуществе и сотрудниках. Кроме того, они могут подвергаться плановым и внеплановым проверкам со стороны госорганов, которые также получили право приостанавливать работу организации в случае нарушений.

В первых редакциях проекта закона была также прописана уголовная ответственность за создание или участие в некоммерческой организации, которая «побуждает к отказу от исполнения гражданских обязательств или к совершению иных противоправных деяний». 20 февраля эту норму убрали из документа.