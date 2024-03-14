В феврале активность на автомобильном рынке снизилась, следует из анализа Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

В прошлом месяце в СБДД зарегистрирована продажа около 115 тысяч всех видов автомобилей, что на 20,4% меньше показателя января и на 6,3% по сравнению с февралём прошлого года.





Что касается легковых автомобилей, то объём их продажи составил 109,7 тысячи единиц. За месяц спад составил 14%, а в годовом измерении — 5,6% (и на 0,4% меньше, чем в феврале 2022 года).

Спрос больше всего просел на первичном рынке, где реализовано 26,2 тысячи легковых машин, что на 16,8% меньше январских продаж. При этом к февралю прошлого года спрос на новые машины увеличился на 8,4%.

Продажи новых автомобилей отечественного производства за год выросли на 7,7%, но по сравнению с январём их число снизилось на 17% — до 23,5 тысячи авто.

За год рынок иномарок увеличился на 15,6% — примерно до 2700 машин, но это ниже, чем в январе на 22%.

На вторичном рынке за месяц реализовано 83,5 тысячи подержанных легковых авто, что на 13% меньше января и на 9,2% февраля 2023 года.

ЦЭИР отмечает снижение спроса в февраля на электромобили, тем не менее, их продажи за год выросли в три раза.