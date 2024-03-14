Правление Центрального банка Узбекистана на заседании 14 марта сохранило основную ставку на уровне 14% годовых.

Регулятор принял такое решение с учётом сохраняющихся в экономике неопределённостей в части достижения баланса спроса и предложения, а также проинфляционных ожиданий. Это должно помочь обеспечить необходимые денежно-кредитные условия для снижения инфляции до 5% таргета.

Общая инфляция снизилась с начала года и составила в феврале 8,3% (в годовом выражении). Однако в последние месяцы на фоне роста спроса и повышений ряда регулируемых цен (на холодную воду, канализацию, вывоз мусора) ускорилась инфляция в сфере услуг.

Кроме того, практически неизменными и высокими остаются инфляционные ожидания населения и предпринимателей. Ожидается, что к концу года инфляция будет находиться в пределах 8−9% прогнозного диапазона.

В прогнозном периоде сохраняется неопределённость в отношении изменений регулируемых цен (будут ли повышать тарифы на электричество, газ или нет) и их влияния на инфляционные ожидания.

По предварительным данным, основные показатели производства росли более высокими темпами, чем в январе-феврале прошлого года. Вместе с тем, замедление динамики производства в некоторых отраслях с начала года, в частности, продуктов питания (снижение на 10,6%), может вызвать несоответствие спроса и предложения на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе или создать дополнительное давление на импорт.

Производство продуктов питания в январе 2024 года и в прошлые годы. Источник: Агентство статистики.

В целом показатели экономического роста по итогам первого квартала будут относительно высокими, а в последующих кварталах усиливаются ожидания по формированию показателей в рамках базового прогноза на уровне 5,5−6%, отметили в ЦБ.

Высокие бюджетные расходы в прошлом году и в начале текущего года станут одним из основных драйверов, поддерживающих общую потребительскую активность в ближайшие кварталы. В то же время формирование денежных переводов в пределах прошлогодних показателей и текущие темпы роста реальных доходов населения не создадут дополнительного проинфляционного давления на потребительский спрос в будущем, считают в Центробанке.

Отмечается высокая активность на рынке труда. Основной рост спроса на рабочую силу приходится на сферу услуг, что также приводит к формированию высоких заработных плат в этом секторе.

При этом в условиях устойчивого роста цен и доходов в сфере услуг объем инвестиций в данные отрасли экономики и их доля в текущих потребительских расходах будут увеличиваться.

Сохраняется высокий рост импорта машин и оборудования, энергоресурсов и нефтепродуктов, чёрных металлов, что, с одной стороны, создаёт основу для будущего увеличения объёмов производства, а с другой, означает также сохранение дефицита торгового баланса.

Достижение равновесия сальдо счета текущих операций будет зависеть от соблюдения установленной бюджетной дисциплины (оптимизации государственных расходов), потоков иностранных инвестиций и эффективности структурных реформ, направленных на развитие экспортного потенциала экономики.

Регулятор предупредил, что относительно жёсткие денежно-кредитные условия сохранятся и в следующих кварталах.

ЦБ ожидает дальнейшего роста сбререгательной активности, которая будет проявляться в увеличении объёма вкладов в национальной валюте. В целом ожидается, что ежегодные темпы роста депозитов будут существенно превышать рост объёма кредитования.

Увеличение доли внутренних и частных источников в ресурсной базе банков, в свою очередь, отражается на рыночных процентных ставках. Существенного изменения средневзвешенных процентных ставок по кредитам в национальной валюте за последние месяцы не наблюдалось.

Вместе с тем, последние изменения в операционном механизме денежно-кредитной политики посредством снижения стоимости краткосрочных денег создадут основу для дальнейшего снижения процентных ставок по кредитам.

Центральный банк намерен продолжить реализацию последовательной денежно-кредитной политики, направленной на достижение 5% таргета инфляции. При этом особое внимание будет уделяться балансу спроса и предложения в экономике, инфляционным ожиданиям и динамике регулируемых цен.

Следующее заседание ЦБ по рассмотрению основной ставки назначено на 25 апреля 2024 года.