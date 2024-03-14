Ажиотаж по поводу электромобилей (EV) в мире постепенно стихает, пишет американский телеканал CNBC. Крупнейшие автопроизводители (Ford Motor, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen, Jaguar Land Rover и Aston Martin) сокращают или откладывают свои планы по выпуску электромобилей.

CNBC отмечает, что даже лидер американского рынка электромобилей Tesla, на долю которого в стране приходилось до 55% продаж EV, готовится к тому, что темпы роста «могут оказаться заметно ниже» в 2024 году.

В конце февраля также стало известно, что Apple сворачивает проект Titan по выпуску электромобилей. Ранее сообщалось, что компания представит свой электромобиль в 2025 году.

«То, что мы видели в 21-м и 22-м годах, было временным всплеском рынка, когда спрос на электромобили действительно взлетел, — сказал в интервью CNBC операционный директор подразделения электромобилей Ford Марин Гьяджа. — Он все ещё растёт, но далеко не такими темпами, как мы думали».

CNBC приводит в пример США, где после первой волны интереса к EV и роста популярности Tesla выросли процентные ставки кредитов на покупку электромобилей и стоимость сырья для их производства. В результате EV стали стоить намного дороже по сравнению с традиционными аналогами. Телеканал также указывает на неразвитую инфраструктуру для зарядки электромобилей.

По оценке CNBC, рынок возвращается к смешанному и более сбалансированному предложению — с линейками газовых автомобилей наряду с гибридами и полностью электрическими вариантами. «Это, в конечном счёте, по-прежнему предполагает полностью электрическое будущее, но с гораздо более медленными темпами, чем ожидалось ранее», — говорится в материале.

Среди автопроизводителей, которые планируют приступить или нарастить выпуск гибридных моделей — американские Ford и GM, немецкий Volkswagen, южнокорейские Hyundai Motor и Kia, а также японская Toyota.