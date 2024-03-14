Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента на заседании 12 марта вынес решение в отношении 21-летнего таксиста за сексуальное домогательство к 15-летней пассажирке. «Газета.uz» изучила решение суда.

Согласно материалам дела, мать потерпевшей сообщила, что 9 марта через сервис Yandex Go вызывала такси для своей несовершеннолетней дочери, чтобы она поехала домой. По дороге водитель М. Г. задавал девушке разные вопросы, спрашивал её имя, есть ли у неё парень, вызвала ли она такси через свой номер и другое.

Девушка сказала водителю, что ей всего 15 лет и просила не разговаривать с ней, но он не переставал приставать к ней, отпуская комментарии сексуального характера о том, какая она красивая.

Водитель такси полностью признал свою вину, заявил, что сделал выводы и что подобная ситуация больше не повторится, попросив суд смягчить наказание.

Суд назначил правонарушителю пять суток ареста по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности (сексуальное домогательство), а также поставил взыскать по 15% от базовой расчётной величины (51 тысяча сумов) за каждый день ареста.

В феврале другой водитель такси в Ташкенте также получил 5 суток ареста за сексуальные домогательства к пассажирке.

Статья 41−1 была внесена в Административный кодекс в апреле прошлого года. «Газета.uz» подробно писала о поправках в законы, направленных на усиление системы защиты женщин и детей. Над ними в течение года работала группа из представителей министерств и ведомств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе активисток проекта Nemolchi.uz.

После вступления поправок в силу в прошлом году в Узбекистане в сексуальном домогательстве виновными были признаны 666 человек. Ещё 48 человек были осуждены за распространение интимной информации.