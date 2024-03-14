Дании впервые планируют ввести воинскую обязанность для женщин. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен, сообщает AP. Сейчас служба для женщин в стране носит добровольный характер

Кроме того, датские власти хотят продлить срок прохождения срочной службы с четырёх до 11 месяцев для представителей обоих полов.

В настоящее время датская армия насчитывает до 9000 профессиональных военнослужащих помимо 4700 призывников, проходящих базовую подготовку. Меры, которые обсуждает правительство, необходимы для увеличения числа призывников до 5000 человек.

«Мы не перевооружаемся, потому что хотим войны. Мы перевооружаемся, потому что хотим этого избежать», — заявила Фредериксен. По словам премьера, таким образом правительство хочет достичь «полного равенства между полами».

Изменения в закон о призыве в армию, как ожидается, будут приняты в 2025 году, а в 2026 году они вступят в силу. По планам Министерства обороны Дании, призывники будут проходить пять месяцев базовой подготовки и шесть месяцев оперативной службы вместе с дополнительным обучением.

Ситуация с безопасностью в Европе «становится все более серьёзной, и мы должны принимать это во внимание, когда думаем о будущей обороне», отметил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен. «Нужна более широкая основа для призыва, включающая представителей всех полов», — сказал он, добавив, что это создаст «более универсальную и более полную защиту».