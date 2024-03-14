Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибыв в Сайхунабадский район Сырдарьинской области в четверг, начал видеоселекторное совещание, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. Ранее он сообщил, что совещание будет посвящено вопросам повышения доходов населения через полное задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств.

В первую очередь президент пояснил, почему приехал именно в этот район. Он сказал, что население Сайхунабада стремится к хорошей жизни, получению доходов, обучению детей, однако этому препятствует тяжёлая экономическая ситуация в районе.

«Несмотря на выделение больших средств на предпринимательство, занятость, выход из бедности, остаётся открытым вопрос, до скольких из 83 тысячи населения 19 махаллей Сайхунабада доходят эти возможности», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что данное совещание ознаменует крутой поворот в повышении доходов населения не только Сайхунабада, но и всей страны.





«Не спускаются вниз»

Президент подверг критике тот факт, что «руководители на местах, а также республиканского уровня не уделяли внимания улучшению ситуации в Сайхунабаде, не работали, спустившись вниз, а ограничивались лишь проведением собраний».

В районе насчитывается 2400 безработных, уровень бедности — 14%, поступления местного бюджета — 27 млрд сумов, а расходы — 67 млрд сумов, заявил глава государства.

«Словом, в Сайхунабаде не растёт предпринимательство, не чувствуется дыхание Нового Узбекистана», — сказал президент.

По этой причине от должностей освобождены первый заместитель хокима области, хоким района и его первый заместитель, сообщил Шавкат Мирзиёев. «Вместо них назначены современные кадры», — говорится в сообщении.