В четверг утром Ташкент накрыла сильная метель. Узгидромет сообщал о затоке холодной воздушной массы на территорию Узбекистана и дожде в некоторых регионах, который может перейти в снег. Однако интенсивность снегопада стала для жителей столицы неожиданной.

Буквально за полчаса город накрыло белым покрывалом. На какое-то время ухудшилась видимость. На некоторых перекрёстках отключились светофоры и возникли пробки.

В разных районах упали ветви деревьев. На улице Садыка Азимова крупное дерево обрушилось прямо на припаркованный автомобиль.

Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин запечатлел заснеженный Ташкент.

Фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото

Фото: «Новости от Насимова».Фото: «Новости от Насимова».

снег, ташкент, фото

снег, ташкент, фото