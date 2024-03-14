В четверг утром Ташкент накрыла сильная метель. Узгидромет сообщал о затоке холодной воздушной массы на территорию Узбекистана и дожде в некоторых регионах, который может перейти в снег. Однако интенсивность снегопада стала для жителей столицы неожиданной.

Буквально за полчаса город накрыло белым покрывалом. На какое-то время ухудшилась видимость. На некоторых перекрёстках отключились светофоры и возникли пробки.

В разных районах упали ветви деревьев. На улице Садыка Азимова крупное дерево обрушилось прямо на припаркованный автомобиль.

Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин запечатлел заснеженный Ташкент.

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Фото: «Новости от Насимова».



