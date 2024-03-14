В четверг утром Ташкент накрыла сильная метель. Узгидромет сообщал о затоке холодной воздушной массы на территорию Узбекистана и дожде в некоторых регионах, который может перейти в снег. Однако интенсивность снегопада стала для жителей столицы неожиданной.
Буквально за полчаса город накрыло белым покрывалом. На какое-то время ухудшилась видимость. На некоторых перекрёстках отключились светофоры и возникли пробки.
В разных районах упали ветви деревьев. На улице Садыка Азимова крупное дерево обрушилось прямо на припаркованный автомобиль.
Корреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин запечатлел заснеженный Ташкент.