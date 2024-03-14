С 1 марта в Узбекистане началась отправка призывников к местам прохождения срочной военной службы. Торжественные мероприятия в сборных пунктах управлений по делам обороны прошли во всех областях.





Первая волна новобранцев влилась в ряды Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан. В Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны объяснили, что такой порядок распределения призывников по войскам связан с приоритетными задачами национальной армии. Главная из них — охрана границы и территориальной целостности страны.

Среди других подразделений Вооружённых Сил Узбекистана, в которых могут проходить службу срочники — войска МВД, МЧС, Национальной гвардии и Министерства обороны.





В Самарканде первых призывников провожали 5 марта. К сборному пункту областного управления по делам обороны приезжали семьями. Взволнованные родители не сводили взглядов с сыновей в форме. Много фотографировались, обнимались, плакали — от гордости за своих повзрослевших мальчиков.

Участие в церемонии проводов призывников принял фотокорреспондент «Газеты.uz» Евгений Сорочин. Он отправился в Самарканд ещё и затем чтобы поддержать брата Илью, который в прошлом году решил, что пойдёт служить.

«Это его выбор, и я рад, что Илья сделал это шаг. Не каждый человек сейчас придаёт значение чувству долга перед народом, землёй, на которой живёт; понимает, что это и готов отдать службе год жизни», — говорит Евгений.

Илья Сорочин с бабушкой и дедушкой.

Он и сам, как когда-то деды и отец, прошёл срочную службу в погранвойсках в 2015—2016 годах.

«В армии нет ничего стыдного, плохого. Это настоящая школа жизни, где учат дисциплине, тайм-менеджменту — нужно было научиться распределять свой день так, чтобы всё успеть. На службе понимаешь, что у любой проблемы, какой бы тупиковой она ни казалась, есть решение. Самый большой плюс — это люди, которые появляются в твоей жизни во время службы. Ты живёшь с ними в одной казарме, ешь с ними, узнаёшь и видишь их настоящими, такими, какие они есть. Я очень горжусь армейскими товарищами, с которыми до сих пор дружу и к кому могу обратиться по любому вопросу», — рассказывает Евгений Сорочин.

Родители за Илью относительно спокойны. Уверены, что сын сможет ужиться в любом коллективе. Единственный повод для беспокойства — это расстояние. Сорочин-младший будет служить в Нукусе.

«Он никогда не был так далеко от дома. Надеюсь, справится и отслужит честно, достойно», — говорит Алексей Сорочин, отец призывника.





Призыв на срочную службу в ряды Вооружённых Сил Узбекистана продолжится в апреле. Оплата для её прохождения не требуется.

Граждане Узбекистана служат исключительно на территории государства. Новобранцев распределяют по пяти военным округам: Северо-Западному, Юго-Западному, Центральному, Восточному и Ташкентскому. Главный принцип — экстерриториальность: молодые люди служат за пределами военного округа, к которому относятся.

«Призывники отправляются на место службы по заранее определённому порядку. После прибытия на место службы командование воинской части сообщает родителям призывников день и место принятия военной присяги», — уточнили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.





После назначения на определённую должность военнослужащие срочной службы могут рассчитывать на денежное довольствие.

Одновременно с призывом в воинских частях проходят мероприятия по увольнению в резерв Вооружённых Сил молодых людей, выслуживших установленные сроки службы.

Фоторепортаж с церемонии отправки призывников на срочную военную службу в Самарканде:

(крайний справа) Илья Сорочин.



