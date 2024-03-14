Профессиональный боксёр Узбекистана Исраил Мадримов, завоевавший титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксёрской ассоциации) в первом среднем весе (до 69,9 кг), вернулся в Ташкент. Его торжественно встретили в аэропорту столицы в четверг.

В церемонии встречи приняли участие генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ойбек Касимов, председатель Совета ветеранов спорта Узбекистана Баходир Махситов, заместитель председателя Национального Олимпийского комитета, первый заместитель главы федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов, спортсмены, болельщики и СМИ.

Исраилу Мадримову вручили ключи от автомобиля Chevrolet Tahoe с надписью «Подарок президента». Информацию о подарке президента «Газете.uz» подтвердили в Национальном олимпийском комитете. На сегодняшний день стоимость Tahoe со скидкой составляет 1,039 млрд сумов.

Напомним, Мадримов 8 марта в Саудовской Аравии одержал досрочную победу над ранее непобеждённым российским боксёром Магомедом Курбановым за вакантный чемпионский титул WBA.