Депутаты Ташкентской области одобрили передачу части территории области в состав района «Новый Ташкент». Областной кенгаш принял решение об этом 13 марта.

Для строительства Нового Ташкента выделяется 19729,41 га (на 8,51 га больше, чем было предусмотрено) земельных площадей в Юкоричирчикском (17323,31 га вместо 17314,8 га) и Уртачирчикском (2406 га) районах Ташкентской области.

Эти площади перейдут в состав 13-го района столицы — Новый Ташкент, в который будут входить 33 махалли из Юкоричирчикского района (20 — полностью, 13 — частично) и 7 махаллей Уртачирчикского района (4 — полностью и 3 — частично).

Земли передаются без изменения их текущих категорий земельного фонда.

Изменения вступят в силу после принятия постановления палат Олий Мажлиса.

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте генерального плана Ташкента, который включает в себя строительство «Нового Ташкента» к востоку от столицы между реками Чирчик и Карасу. Он займёт площадь в 20 тысяч га и будет рассчитан на проживание 500 тысяч человек. Здесь разместятся здания административных органов, в том числе Администрация президента, правительство, министерства, а также вузы и другие объекты.

Однако до 2045 года планируется застроить лишь 6000 га. Исходя из этих расчётов разработаны перспективные районы развития и застройки, а также схемы основных дорог, связывающих столицу с новым районом.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил капсулу, знаменующую начало строительства «Нового Ташкента».

В сентябре прошлого года глава государства одобрил объединённый проект Ташкента и Нового Ташкента, разработанный британской Cross Works. «Да, мы называем это Новым Ташкентом, но завтра он должен обновить и старый Ташкент. Они должны стать одной кровью, одной артерией», — сказал глава дирекции строительства Давронжон Адилов.

Президент заявлял, что важно начать проект Нового Ташкента, потому что через пять лет в столице будет «невозможно жить».