Оптовый рынок сельскохозяйственной продукции Ташкента (рынок «Куйлюк»), действовавший в форме акционерного общества, ликвидируется. Решение о прекращении деятельности акционеры приняли 29 февраля.

По данным исполнительного органа АО, работа предпринимателей на территории рынка была приостановлена с 5 января.

«В течение последних двух месяцев нет ни официальной, ни неофициальной информации о том, в какой форме продолжать деятельность рынка, о ремонте или реконструкции. Несмотря на то, что деятельность рынка приостановлена уже два месяца, продолжают начисляться земельный налог и налог на имущество. Если такая ситуация сохранится, ожидается, что финансовое положение АО ухудшится, поэтому целесообразно добровольно ликвидировать общество как юридическое лицо», — говорится в сообщении акционеров.

При этом сохранятся возможность приостановки ликвидации рынка и его восстановления, если государственные органы или другие организации внесут предложения по эффективной организации территории рынка, в том числе по направлениям, выгодным населению.

В сообщении акционеров от 1 марта говорится, что создана ликвидационная комиссия во главе с директором рынка О. Джумаевым. Срок ликвидации установлен в шесть месяцев, а срок приёма заявлений от кредиторов — два месяца со дня опубликования сообщения.

Акционерами оптового рынка «Куйлюк» являются хокимият Ташкента (93,2%) и трудовой коллектив (6,8%). Стоит отметить, что при принятии решения о ликвидации кворум собрания составил 94,33%.

Закрытие рынка

5 января хокимият Ташкента объявил о начале реконструкции на оптовом рынке сельхозпродукции «Куйлюк» (это не коснётся торгового центра «Куйлюк») и планах реконструкции других рынков столицы.

«Привозимая продукция не умещается на площади рынка, а на прилегающих территориях, в том числе вдоль реки Чирчик, осуществляется беспорядочная торговля. В сутки на территорию рынка въезжает и выезжает более 600 грузовых автомобилей, что является основной причиной пробок на дорогах и серьёзных неудобств для населения», — говорилось в сообщении столичной администрации.

Продавцам предложили продолжить работу в комплексах Food City и Tashkent Index. Им обещали покрыть расходы при транспортировке имущества.

Планы переноса рынка

О планах переноса рынка общественности стало известно в декабре 2021 года. Тогда было сообщено о расширении транспортной развязки у рынка «Куйлюк», а хокимият Ташкента заявил, что дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в Food City в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области. «Газета.uz» тогда выяснила, что решение о переносе рынка было принято ещё в октябре 2017 года.

После этих сообщений предприниматели устроили протест против переноса рынка, пятеро из них были арестованы. Продавцы сообщили, что им раздали письма о необходимости освободить прилавки и переехать до 1 января 2022 года.

Спустя несколько дней замдиректора рынка по безопасности Кодиржон Нормирзаев заявил УзА, что администрация рынка не раздавала уведомления продавцам. «Нас ещё не уведомили ни городские власти, ни администрация рынка», — сказал он.

Бывший хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев тогда же подтвердил, что оптовый рынок продовольствия поэтапно переедет в Food City. «Вместо того, чтобы продавать на асфальте на „Куйлюке“, лучше продавать там», — сказал он.

В июне 2022 года бывший хоким города Джахонгир Артыкходжаев в связи с расширением Ташкентской кольцевой дороги своим решением разрешил изъять для государственных и общественных нужд земельные участки, на которых находятся объекты дехканского рынка «Куйлюк» и универсального торгового центра «Куйлюк», который принадлежит компании Triumvirat-Qurilish.

Хокимият тогда заявил, что рынок «Куйлюк», чья территория изымается для нужд города, сносить не будут, а для строительства развязки будет отведена часть парковки и временных рядов.