Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Сайхунабадском районе Сырдарьинской области в четверг рассказал о «Сайхунабадском опыте» по повышению доходов населения через задействование возможностей приусадебных и домашних хозяйств. Этот опыт будет внедрён здесь впервые и впоследствии будет распространён на всю страну.

Как сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов, глава государства поставил задачу повысить доходы 17 тысяч человек в районе путём задействования приусадебных участков и налаживания малой промышленности и услуг.

Ответственные лица должны разделить между собой все 19 махаллей и 794 улицы района и разработать технико-экономическое обоснование по реализации проектов в каждой махалле, принимая во внимание драйверы роста, за счёт 200 млрд сумов, выделяемых на текущий год.





«Доход с каждой сотки»

Помощники хокима района в каждой махалле разработают бизнес-планы для населения исходя из критерия «с каждой сотки приусадебного участка — по 1−2 млн сумов дохода».

Каждой махалле выделяется по 1 мини-трактору и 4 мотокультиватора. С привлечением агрономов с помощью этой техники будут оказываться услуги вспашки земли и посадки культур.

Шавкат Мирзиёев также поручил разработать систему закупок продукции и для Сайхунабада, и для других районов.

Для этого в районе будет открыта компания по содействую экспорту, в уставный фонд которой будет направлен 1 млрд сумов.

Эта компания будет поставлять 4000 домохозяйств урожайные сорта тыквы, маша, фасоли, розмарина, брокколи, тимьяна, закупать урожай и экспортировать.

Экспортёры, наладившие закупку продукции в махаллях, а также передовым предпринимателям будут выделяться гранты на сумму от 300 млн сумов до 1 млрд сумов.





Президент сообщил, что Сайхунабад — один из 26 районов в стране, где приусадебные участки населения превышают 20 соток. Однако задействованы только 10%, а главные культуры — клевер и кукуруза.

В каждой из 19 махаллей планируется создать по одному образцовому интенсивному саду, сказал далее президент.

Кроме того, будет построен комплекс по хранению и переработке, рассчитанный на 2000 тонн продукции.

Домохозяйства на основе кооперации будут связываться с экспортёрами.

100 га свободных земель вдоль 98 км каналов и дренажных сетей на основе кооперации будут распределены между 500 домохозяйств для посадки тополей.