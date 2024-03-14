Даврон Абдулпаттахович Хидоятов освобождён от должности хокима Чирчика, которую занимал с ноября 2021 года, в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба хокимията Ташкентской области.

Он возглавил Чирчик в ноябре 2021 года. До этого он менее года — с января по ноябрь — был хокимом Ташкентской области (сначала с приставкой «и. о.»).

Работал также первым заместителем хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций (2018−2021) и хокимом Чиланзарского района Ташкента (2017−2018).





Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев пожелал Даврону Хидоятову успехов в дальнейшей деятельности и вручил ему почётную грамоту хокимията, говорится в сообщении.

Даврон Хидоятов (1976 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета (1998 год) и Банковско-финансовой академии Узбекистана (2001). Работал в системе Центрального банка (1996−2004), был председателем правления «Азия-Инвест Банка» (Москва, 2004−2005), исполнительным директором по финансам компании GM Uzbekistan (2009−2012), генеральным директором СП MAN Auto-Uzbekistan (2012−2014), председателем Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (2014−2017).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, предлагая кандидатуру Даврона Хидоятова на пост главы Ташкентской области в марте 2021 года (после краткого периода его работы исполняющим обязанности хокима области), отметил его «активность, образованность, работу над собой», а также «соответствие нынешнему времени».

В июле 2023 года хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев заявил, что при продаже домов в Чирчике действует коррупционная схема.

«Берут „шапки“ и откаты, два человека управляют [всем этим]… Люди потеряли доверие, что можно купить жильё напрямую. Нет спроса со строительных организаций», — говорил глава области.